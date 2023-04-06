Болгарія повністю закрила порти для російських суден

Заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі судноплавства

Дія заборони розширюється на російські судна, що ходять морями під прапорами інших країн

Болгарія у рамках директиви ЄС про виконання санкцій ухвалила рішення закрити для входу російських суден всі свої порти. Про це повідомляє PortSEurope.

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Відповідна заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі судноплавства.

До слова, від початку війни Болгарія встановила заборону на вхід у свої порти для кораблів під прапором РФ з 17 квітня 2022 року. Ця міра була передбачена п'ятим пакетом санкцій Євросоюзу.

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Проте, тепер дія заборони розширюється і на російські судна, що ходять морями під прапорами інших країн – такі теж є.

Раніше повідомлялося, що російська влада не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу. Росія поставила новий-старий ультиматум щодо продовження зернової угоди. І зробила цей ультиматум спеціально у день візиту Сі Цзіньпіня в Москву (Китай є одним із найважливіших гравців, зацікавлених у продовженні угоди). Таким чином, росіяни намагаються затягнути Китай у свою зернову гру.

До слова, Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах зернової угоди.