Зернова угода. СБУ викрила корупційну схему на Одеській митниці (фото)

Підозрювані вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах зернової угоди

Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах зернової угоди. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«За хабарі вони «гарантували» зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову сплачувати «данину» погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів. Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали «данину» у розмірі 40 американських центів.

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У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового «завдатку». Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, російська влада не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу. У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що погоджуються продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи лише на 60, а не на 120 днів.