Зернова угода. Чи зможуть росіяни продовжити шантаж?

Росія створила ще одну точку напруги і чекатиме, щоб із нею розпочали переговори

Росія поставила новий-старий ультиматум щодо продовження зернової угоди. І зробила цей ультиматум спеціально у день візиту Сі Цзіньпіня в Москву (Китай є одним із найважливіших гравців, зацікавлених у продовженні угоди). Таким чином, росіяни намагаються затягнути Китай у свою зернову гру.

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Нагадаю, що два тижні тому Росія змушена була продовжити зернову угоду під тиском Туреччини. В Росії не були готові до турецького шантажу (турецька митниця просто перестала оформляти товари).

З високою ймовірністю можемо говорити про те, що на російські умови ніхто не піде. А відтак, варіантів розвитку небагато:

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ситуація буде підвішена на невизначений час і РФ розігруватиме зернову карту в переговорному процесі

турки ще раз провернуть фінт із розмитненням і почнеться позиційна війна в результаті якої РФ продовжить ще на кілька місяців угоду;

Російський ультиматум буде частково задоволений (ключова грошова вимога – розблокування аміакопроводу Тольятті-Одеса, яке лобіює Ротенберг). Треба одразу тут зазначити, що за умови працюючоі ГТС, відкриття аміакопроводу навряд чи є чимось екстраординарним, хоча в Україні багато хто за таких обставин, почне говорити про «торгівлю на крові».

Загалом, рано чи пізно, але РФ мала витягнути цю карту і зараз, на жаль, сценарій «підвішування ситуації на невизначений період» стає найімовірнішим. Адже недаремно, Росія штучно гальмувала експорт своєї сільгосппродукції, навіть на шкоду своїм аграріям.

І тепер зернова угода знову стає головним та, мабуть, єдиним переговорним козирем для РФ.

Уявити, що Захід зараз відповість забороною на критично важливий для РФ імпорт у Росію насіння практично неможливо. Справа в тому, що Захід критично залежить від російських добрив.

Поки що відповіді на питання, як вирішиться ця угода немає. Росія створила ще одну точку напруги і чекатиме, щоб із нею розпочали переговори. Але при цьому не треба забувати: на першу зернову угоду РФ пішла і за менш складних для себе умов. Точок тиску на РФ поки що все ще більш ніж достатньо.