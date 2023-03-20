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Путін шантажує зерновою угодою: МЗС різко відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін шантажує зерновою угодою: МЗС різко відреагувало
фото з відкритих джерел

Ніколенко зауважив, що з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції

Російська влада не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу», – йдеться у заяві.

Ніколенко зауважив, що з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу:

  • Африка - 2,9 млн тонн (11,6%);
  • Азія - 12,1 млн тонн (48,2%);
  • Європа - 10,1 млн тонн (40,2%).

«Росії також добре відомо, що частина закуплених «ситими країнами» Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн», – пояснив речник МЗС.

Ніколенко додав, що Чорноморська зернова ініціатива довела свою ефективність, світові ціни на продовольство стабілізувалися, а «зерновий коридор» рятує мільйони людей у світі від недоїдання та голоду. Ніколенко заявив, що міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії, не мають дозволити РФ використовувати продовольство як зброю. Україна продовжить сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань як одного із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що погоджуються продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи лише на 60, а не на 120 днів.

Як повідомлялося, 13 березня у Женеві відбулися переговори між представниками ООН та міністерства закордонних справ Росії стосовно продовження «зернової угоди». 

Теги: росія статистика Україна влада МЗС зерно

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