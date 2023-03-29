Державне зерно приватним фірмам зі знижкою. Викрито посадовців, через яких Україна втратила 29 млн грн

Організатори вносили недостовірні відомості у звітну та фінансово-господарську документацію

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрила злочинну схему розтрати бюджетних грошей, яка полягала у продажі державної агропродукції комерційним структурам. До організації оборудки причетне керівництво держпідприємства Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«У 2021 році посадовці реалізували представникам афілійованої фірми оптову партію агрокультур за штучно заниженою вартістю. Ця сума була нижчою за ринкову у декілька разів. Таким чином учасники схеми завдали збитки державному бюджету на понад 28,5 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості у звітну та фінансово-господарську документацію. Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факт злочинної діяльності та розмір державних втрат.

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Під час обшуків у службових приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено документи та інші матеріали, які підтверджують факт оборудки.

На підставі зібраних доказів про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) повідомлено таким особам:

директору держпідприємства;

головному бухгалтеру;

керівнику підконтрольної комерційної структури;

заступнику директора Наукового інформаційно-аналітичного центру Національної академії аграрних наук.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах зернової угоди.