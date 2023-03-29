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Державне зерно приватним фірмам зі знижкою. Викрито посадовців, через яких Україна втратила 29 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Державне зерно приватним фірмам зі знижкою. Викрито посадовців, через яких Україна втратила 29 млн грн
фото: СБУ

Організатори вносили недостовірні відомості у звітну та фінансово-господарську документацію

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрила злочинну схему розтрати бюджетних грошей, яка полягала у продажі державної агропродукції комерційним структурам. До організації оборудки причетне керівництво держпідприємства Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У 2021 році посадовці реалізували представникам афілійованої фірми оптову партію агрокультур за штучно заниженою вартістю. Ця сума була нижчою за ринкову у декілька разів. Таким чином учасники схеми завдали збитки державному бюджету на понад 28,5 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості у звітну та фінансово-господарську документацію. Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факт злочинної діяльності та розмір державних втрат.

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Під час обшуків у службових приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено документи та інші матеріали, які підтверджують факт оборудки.

На підставі зібраних доказів про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) повідомлено таким особам:

  • директору держпідприємства;
  • головному бухгалтеру;
  • керівнику підконтрольної комерційної структури;
  • заступнику директора Наукового інформаційно-аналітичного центру Національної академії аграрних наук.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах зернової угоди.

Теги: СБУ зерно Держбюджет

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