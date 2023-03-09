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Блокування українських портів – тактика, яка повторює фашистські дії у Британії – ЗМІ

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Блокування українських портів – тактика, яка повторює фашистські дії у Британії – ЗМІ
Блокування українських портів призвело до падіння ВВП на 30%
фото з відкритих джерел

Володимир Путін старанно копіює методи Адольфа Гітлера

Блокування українських портів повністю повторює тактику, яку застосовувала фашистська Німеччина у Великобританії. Саме через закриті морські шляхи ВВП України обвалився на понад 30%, тож це питання має бути вирішене з залученням міжнародної спільноти. Про це йдеться у матеріалі на сайті ЦТС.

«Практики щодо ведення війни у німецьких нацистів та їх російських нащадків дуже схожі. Так, намагаючись поставити на коліна Великобританію, Адольф Гітлер наказав адміралам Еріху Редеру та Карлу Дьоніцу задушити супротивника морською блокадою. До кінця року англійці втратили п’яту частину свого торговельного тоннажу, води біля британських портів мінувались нацистами, а самі вони зазнали серії потужних ударів з повітря. Але попри серйозні економічні труднощі, збройний опір британців з часом ставав все більш ефективним», - йдеться у матеріалі.

Володимир Путін старанно копіює методи Адольфа Гітлера: блокування українських портів, до якого агресор вдався з самого початку війни, мало на меті зруйнувати економіку України. І ця тактика досягла мети, вказує видання.

«Великі обсяги української зовнішньої торгівлі, зокрема, майже 80% її експорту, у довоєнні часи проходило саме через порти. І саме їх блокування призвело до того, що падіння ВВП минулого року перевищило 30%, що стало найгіршим показником за весь час незалежності», - підкреслюється у матеріалі.

Окремо видання відзначає той факт, що Росія користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства зі своїх чорноморських портів. Тож вирішення питання може лежати у обмеженні цих можливостей.

«Таким чином, питання може стояти так: або нульовий транзит для російських вантажів через протоки Босфор і Дарданелли, або ж повернення у Чорному морі до статус-кво 2021 року, тобто до вільного й безпечного пересування усіх суден, з будь-яких пунктів відправлення, під будь-яким прапором», - резюмує видання.

Раніше американський аналітичного центру Atlantic Council заявив, що Туреччина має докласти зусиль, щоб зберегти свою роль як ключового члена НАТО в Чорному морі. І вирішити серйознішу проблему - зберегти свободу судноплавства, заблоковану Росією.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти із закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгове судноплавство для України. Або ж – запровадити для Росії дзеркальні заходи, які передбачають огляд усіх її судів, щоб запобігти спробам перевезення зброї.

Теги: війна зерно порт рашисти

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