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    У світі

    Борис Джонсон пообіцяв вивести Велику Британію з ЄС 31 жовтня

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    Один з претендентів на крісло прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон - Борис Джонсон пообіцяв вивести Велику Британію з ЄС 31 жовтня
    Один з претендентів на крісло прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон

    «Якщо я стану прем'єр-міністром, ми покинемо ЄС 31 жовтня, з можливістю або без неї», - заявив Джонсон

    Один з претендентів на крісло прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в разі його обрання країна за будь-якого розкладу покине Євросоюз 31 жовтня.

    Про це Джонсон написав у Twitter.

    «Якщо я стану прем'єр-міністром, ми покинемо ЄС 31 жовтня, з можливістю або без неї. Сьогодні я запитав Джеремі Ганта (голови МЗС Великої Британії, - ред.), чи готовий він до цієї дати попри все. Ми повинні виконати наші обіцянки британському народу і реалізувати Брекзіт - ніяких «якщо», ніяких «але» і ніякого другого референдуму», - заявив Джонсон.

    До свого запису Джонсон прикріпив текст листа, спрямованого Ганту.

    «Головне питання в цьому суперництві за партійне лідерство полягає в тому - чи погодиться наступний прем'єр втілити в життя результати референдуму і здійснити вихід з ЄС 31 жовтня. Якщо ми знову не зможемо втілити цю мрію, наслідки для нашої партії і для нашої країни будуть руйнівними», - йдеться у листі Джонсона.

    Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон збільшує відрив в боротьбі за лідерство в Консервативній партії. Із перегонів за лідерство в Консервативній партії вибув новачок Рорі Стюарт, який набрав лише 27 голосів.

    Внаслідок цього почалися спекуляції, що команда Бориса Джонсона переконала низку депутатів-консерваторів спочатку підтримати новачка Стюарта в рамках голосування 18 червня, щоб вивести із перегонів більш досвідченого Домініка Рааба, а вже потім відмовитися від подальшої підтримки Стюарта. Сам Домінік Рааб підтримав Бориса Джонсона після виходу із перегонів.

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