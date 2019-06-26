Борис Джонсон пообіцяв вивести Велику Британію з ЄС 31 жовтня



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Один з претендентів на крісло прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон

«Якщо я стану прем'єр-міністром, ми покинемо ЄС 31 жовтня, з можливістю або без неї», - заявив Джонсон

Один з претендентів на крісло прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в разі його обрання країна за будь-якого розкладу покине Євросоюз 31 жовтня.

Про це Джонсон написав у Twitter.

«Якщо я стану прем'єр-міністром, ми покинемо ЄС 31 жовтня, з можливістю або без неї. Сьогодні я запитав Джеремі Ганта (голови МЗС Великої Британії, - ред.), чи готовий він до цієї дати попри все. Ми повинні виконати наші обіцянки британському народу і реалізувати Брекзіт - ніяких «якщо», ніяких «але» і ніякого другого референдуму», - заявив Джонсон.

До свого запису Джонсон прикріпив текст листа, спрямованого Ганту.

«Головне питання в цьому суперництві за партійне лідерство полягає в тому - чи погодиться наступний прем'єр втілити в життя результати референдуму і здійснити вихід з ЄС 31 жовтня. Якщо ми знову не зможемо втілити цю мрію, наслідки для нашої партії і для нашої країни будуть руйнівними», - йдеться у листі Джонсона.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон збільшує відрив в боротьбі за лідерство в Консервативній партії. Із перегонів за лідерство в Консервативній партії вибув новачок Рорі Стюарт, який набрав лише 27 голосів.

Внаслідок цього почалися спекуляції, що команда Бориса Джонсона переконала низку депутатів-консерваторів спочатку підтримати новачка Стюарта в рамках голосування 18 червня, щоб вивести із перегонів більш досвідченого Домініка Рааба, а вже потім відмовитися від подальшої підтримки Стюарта. Сам Домінік Рааб підтримав Бориса Джонсона після виходу із перегонів.