Боширову та Петрову у Британії допомагали лікар та дипломат – The Mirror



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Служби безпеки розшукують лікаря і четвертого підозрюваного

До атаки на Скрипалів був залучений невідомий медик, який фігурує у справі, як доктор «Новачок». Крім того, до отруєння причетний четвертий підозрюваний, який є дипломатом. Про це йдеться у матеріалі британського The Mirror.

Джерела у британському уряді заявили, що лікар міг бути залучений для запобігання перехресного зараження - або навіть переконатись, що поліція не буде залучена, якщо раптом Руслан Боширов чи Олександр Петров загинуть від отруєння «Новачком».

Як розповів співрозмовник, Петров та Боширов могли зустрітися із двома іншими підозрюваними після реєстрації в готелі City Stay у Східному Лондоні.

Джерело зауважило: «Вважається, що вони могли зустріти куратора, який працював у посольстві, а четвертий, медик, можливо, мав наглядати за цією справою, щоб переконатися, що вони не ризикують зруйнувати операцію, забруднивши себе».

Служби безпеки розшукують лікаря і четвертого чоловіка.

5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Спільне розслідування видань The Bellingcat та The Insider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.