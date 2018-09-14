Незалежні розслідувачі довели: «солодка парочка» Петров і Боширов причетні до російських спецслужб



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Олександр Петров і Руслан Боширов

The Bellingcat та The Insider анонсували вихід повної версії розслідування на початку наступного тижня

Спільне розслідування видань The Bellingcat та The Insider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

Про це повідомили The Bellingcat та The Insider 14 вересня.

Розслідування видань показало, що паспорт одного з підозрюваних Олександра Петрова виданий у 2009 році й у досьє Федеральної міграційної служби немає ніяких згадок про «попереднє життя»: реєстрацію адреси проживання чи отримання інших паспортів. На файлі з паспортними даними Петрова стоїть штамп «Інформацію не надавати».

Також паспорти Петрова та Боширова відрізняються однією цифрою — 1294 та 1297. Обидва видані в Московському Управлінні з питань міграції 770001 і, як зазначає видання, «звичайні смертні там паспорти не отримують».

Видання також перевірило, що інші паспорти зі схожими номерами також належать людям «без біографій».

Також з'ясували, що підозрювані Британією росіяни в отруєнні Скрипалів купили квитки за день до вильоту, хоча у своєму нещодавньому інтерв'ю вони заявляли, що готували поїзду заздалегідь.

Видання припускає, що покупка квитків за день до вильтоту пов'язана з тим, що в цей же день квитки на літак купила донька екс-розвідка Росії Юлія Скрипаль.

The Bellingcat та The Insider анонсували вихід повної версії розслідування на початку наступного тижня.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.