Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів



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Олександр Петров та Руслан Боширов

Британія додала, що продовжує вважати цих чоловіків основними підозрюваними у справі

Велика Британія назвала інтерв’ю двох росіян, підозрюваних в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля, неправдивим та таким, що викривляє інформацію.

Про це йдеться в офіційній відповіді Міністерства закордонних справ Британії у відповідь на запит російського федерального інформаційного агентства ТАСС.

«Ми багаторазово просили Росію відзвітуватися про те, що сталося в Солсбері у березні (саме там отруїли Скрипаля – ред.). Як ми і передбачали, вони відповіли шляхом умисного викривлення (інформації – ред.) та брехні», — заявили у британському МЗС.

Також відомство повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.

Британія додала, що продовжує вважати цих чоловіків, які публічно заявили про невинуватість, основними підозрюваними у справі.

Російський телеканал Russia Today опублікував інтерв'ю з двома чоловіками, що назвалися Олександром Петровим і Русланом Бошировим. Люди з такими іменами підозрюються британським слідством в отруєнні екс-співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у місті Солсбері в березні 2018 року.

Раніше підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи».

Нагадаємо, раніше головний редактор RT Маргарита Симоньян розповіла, що Боширов і Петров самі зателефонували і захотіли дати інтерв’ю лише їй.