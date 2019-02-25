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    У світі

    Бойовики атакували у Малі табір місії ЄС

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    <p>На момент нападу у таборі знаходилися 16 австрійських солдат</p> - Бойовики атакували у Малі табір місії ЄС

    На момент нападу у таборі знаходилися 16 австрійських солдат

    Напад був успішно відбитий охороною табору

    Невідомі бойовики здійснили спробу нападу на польовий табір тренувальної місії Євросоюзу в Малі, яку було успішно відбито.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter речник міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер.

    «Напад на польовий табір тренувальної місії ЄС в Малі був здійснений на двох автомобілях та у супроводі озброєних мотоциклістів і тривав близько 30 хвилин. Він був успішно відбитий охороною табору. Громадяни Австрії не постраждали», - сказав він.

    За словами речника, атака відбулася близько 3 ночі за місцевим часом на польовий табір в м.Коулікоро. Він повідомив, що на той момент у таборі знаходилися 16 австрійських солдат.

    Всього тренувальна місія Євросоюзу в Малі нараховує близько 600 військовослужбовців.

    Нагадаємо, напередодні у Малі внаслідок нападу на автомобіль, у якому рухалися представники миротворчої місії ООН, загинули троє миротворців із Гвінеї.

    За даними Reuters, миротворча місія в Малі забрала життя вже понад 160 миротворців ООН. Це найбільш смертоносна миротворча місія для її учасників за всю історію Організації об'єнаних націй.

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