Бойовики атакували у Малі табір місії ЄС



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На момент нападу у таборі знаходилися 16 австрійських солдат

Напад був успішно відбитий охороною табору

Невідомі бойовики здійснили спробу нападу на польовий табір тренувальної місії Євросоюзу в Малі, яку було успішно відбито.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter речник міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер.

«Напад на польовий табір тренувальної місії ЄС в Малі був здійснений на двох автомобілях та у супроводі озброєних мотоциклістів і тривав близько 30 хвилин. Він був успішно відбитий охороною табору. Громадяни Австрії не постраждали», - сказав він.

За словами речника, атака відбулася близько 3 ночі за місцевим часом на польовий табір в м.Коулікоро. Він повідомив, що на той момент у таборі знаходилися 16 австрійських солдат.

Всього тренувальна місія Євросоюзу в Малі нараховує близько 600 військовослужбовців.

Нагадаємо, напередодні у Малі внаслідок нападу на автомобіль, у якому рухалися представники миротворчої місії ООН, загинули троє миротворців із Гвінеї.

За даними Reuters, миротворча місія в Малі забрала життя вже понад 160 миротворців ООН. Це найбільш смертоносна миротворча місія для її учасників за всю історію Організації об'єнаних націй.