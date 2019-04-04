Парламент Великобританії проголосував за продовження Brexit
-
Розсилка
Депутати британського парламенту хочуть уникнути сценарію виходу з ЄС без угоди
Законопроект був прийнятий Палатою громад всього за один день
Депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра Терезу Мей попросити ЄС продовжити процес Brexit.
Парламентарі також хочуть уникнути сценарію виходу Британії з Євросоюзу без угоди, повідомляє BBC.
Законопроект, висунутий Іветт Купер з лейбористської партії, був прийнятий Палатою громад всього за один день. Однак, це рішення повинно бути схвалено Палатою лордів, перш ніж воно стане законом.
ЄС також повинен вирішити, чи надавати будь-яке продовження процесу Brexit.
Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін назвали конструктивними свої перемовини щодо виходу країни з Європейського Союзу.
Раніше цього тижня парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.
2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.
Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.
Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.
До слова, Євросоюз і Британія матимуть безвіз після Brexit.