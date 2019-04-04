Парламент Великобританії проголосував за продовження Brexit



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Депутати британського парламенту хочуть уникнути сценарію виходу з ЄС без угоди

Законопроект був прийнятий Палатою громад всього за один день

Депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра Терезу Мей попросити ЄС продовжити процес Brexit.

Парламентарі також хочуть уникнути сценарію виходу Британії з Євросоюзу без угоди, повідомляє BBC.

Законопроект, висунутий Іветт Купер з лейбористської партії, був прийнятий Палатою громад всього за один день. Однак, це рішення повинно бути схвалено Палатою лордів, перш ніж воно стане законом.

ЄС також повинен вирішити, чи надавати будь-яке продовження процесу Brexit.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін назвали конструктивними свої перемовини щодо виходу країни з Європейського Союзу.

Раніше цього тижня парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.

2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.

Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

До слова, Євросоюз і Британія матимуть безвіз після Brexit.