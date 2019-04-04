  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Парламент Великобританії проголосував за продовження Brexit

    • Розсилка
    <p>Депутати британського парламенту хочуть уникнути сценарію виходу з ЄС без угоди</p> - Парламент Великобританії проголосував за продовження Brexit

    Депутати британського парламенту хочуть уникнути сценарію виходу з ЄС без угоди

    Законопроект був прийнятий Палатою громад всього за один день

    Депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра Терезу Мей попросити ЄС продовжити процес Brexit.

    Парламентарі також хочуть уникнути сценарію виходу Британії з Євросоюзу без угоди, повідомляє BBC.

    Законопроект, висунутий Іветт Купер з лейбористської партії, був прийнятий Палатою громад всього за один день. Однак, це рішення повинно бути схвалено Палатою лордів, перш ніж воно стане законом.

    ЄС також повинен вирішити, чи надавати будь-яке продовження процесу Brexit.

    Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін назвали конструктивними свої перемовини щодо виходу країни з Європейського Союзу.

    Раніше цього тижня парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.

    2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.

    Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.

    Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

    До слова, Євросоюз і Британія матимуть безвіз після Brexit.

    Читайте також
    ЄС депутати Brexit партії політика Тереза Мей Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ