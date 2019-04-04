  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Британський парламент закрив засідання через протікання даху

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">У будівлі британського парламенту протік дах</div> - Британський парламент закрив засідання через протікання даху
    У будівлі британського парламенту протік дах
    Фото: Sky News

    Робота в нижній палаті британського парламенту була передчасно припинена

    Слухання в нижній палаті британського парламенту закінчилися раніше через протікання даху в будівлі. Про це в четвер, 4 квітня, повідомляє телеканал Sky News.

    Зазначено, що віце-спікер Палати громад Ліндсі Хойл тимчасово призупинив засідання, коли дзюрчання води почало заважати парламентаріям, які обговорювали питання, пов'язане з погашенням банківського кредиту.

    Незабаром взагалі було вирішено передчасно завершити засідання.

    За даними видання, британські депутати зможуть повернутися в будівлю парламенту не раніше другої половини дня 8 квітня.

    До слова, напередодні парламент Великобританії проголосував за продовження Brexit.

    Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін назвали конструктивними свої перемовини щодо виходу країни з Європейського Союзу.

    Раніше цього тижня парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.

    2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.

    Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.

    Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

    До слова, Євросоюз і Британія матимуть безвіз після Brexit.

     

    Читайте також
    депутати вода Brexit Велика Британія аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ