Британський парламент закрив засідання через протікання даху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У будівлі британського парламенту протік дах Фото: Sky News

Робота в нижній палаті британського парламенту була передчасно припинена

Слухання в нижній палаті британського парламенту закінчилися раніше через протікання даху в будівлі. Про це в четвер, 4 квітня, повідомляє телеканал Sky News.

Зазначено, що віце-спікер Палати громад Ліндсі Хойл тимчасово призупинив засідання, коли дзюрчання води почало заважати парламентаріям, які обговорювали питання, пов'язане з погашенням банківського кредиту.

Незабаром взагалі було вирішено передчасно завершити засідання.

За даними видання, британські депутати зможуть повернутися в будівлю парламенту не раніше другої половини дня 8 квітня.

До слова, напередодні парламент Великобританії проголосував за продовження Brexit.

Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін назвали конструктивними свої перемовини щодо виходу країни з Європейського Союзу.

Раніше цього тижня парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.

2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.

Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

До слова, Євросоюз і Британія матимуть безвіз після Brexit.