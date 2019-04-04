Британський парламент закрив засідання через протікання даху
-
Розсилка
Робота в нижній палаті британського парламенту була передчасно припинена
Слухання в нижній палаті британського парламенту закінчилися раніше через протікання даху в будівлі. Про це в четвер, 4 квітня, повідомляє телеканал Sky News.
Зазначено, що віце-спікер Палати громад Ліндсі Хойл тимчасово призупинив засідання, коли дзюрчання води почало заважати парламентаріям, які обговорювали питання, пов'язане з погашенням банківського кредиту.
Незабаром взагалі було вирішено передчасно завершити засідання.
За даними видання, британські депутати зможуть повернутися в будівлю парламенту не раніше другої половини дня 8 квітня.
До слова, напередодні парламент Великобританії проголосував за продовження Brexit.
Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін назвали конструктивними свої перемовини щодо виходу країни з Європейського Союзу.
Раніше цього тижня парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.
2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.
Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.
Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.
До слова, Євросоюз і Британія матимуть безвіз після Brexit.