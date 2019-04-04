Аеропорт Манчестера змінив на табло Kiev на Kyiv



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Manchester Airport буде використовувати коректне написання Kyiv для позначення столиці України Фото: Embassy of Ukraine to the UK

На інформаційному табло авіарейсів столиця України тепер вказується як Kyiv

В аеропорту британського Манчестера змінили написання назви Києва відповідно до української вимови - Kyiv.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Великобританії у Facebook.

«У контексті кампанії #CorrectUA аеропорт британського Манчестера поінформував, що, починаючи від сьогодні, Manchester Airport буде використовувати коректне написання Kyiv для позначення столиці України. Насолоджуйтеся прямими рейсами з Манчестера до #KyivNotKiev», - йдеться в повідомленні.

Напередодні у міжнародному аеропорту Барселони «Ель-Прат» змінили написання назви Києва відповідно до української вимови.

Нагадаємо, що аеропорт Данії почав писати на табло Kyiv.

Минулого тижня у міжнародному аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві змінили написання назви Києва з Kiev на Kyiv.

Також найбільший канадський аеропорт у Торонто почав вживати написання назви української столиці Kyiv відповідно до української транслітерації.

Нагадаємо, один із найбільших міжнародних аеропортів світу – аеропорт Стамбула також почав використовувати написання назви української столиці Kyiv.

Раніше повідомлялося, що столиця Лівану Бейрут став першим близькосхідним містом, де в міжнародному аеропорту розпочали використовувати коректну назву столиці України – Kyiv.

Нещодавно аеропорти Будапешта і Таллінна виправили назву Kiev на Kyiv.

Міжнародний лондонський аеропорт Лутон також вживатиме назву Kyiv при зазначенні столиці України.

Аеропорт Вільнюса почав використовувати написання українських міст Kyiv та Lviv відповідно до правопису англійською.

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

В рамках кампанії щоденно на сторінках МЗС України у Facebook та Twitter з’являтимуться пости, які містять випадки некоректного вживання назви Київ як Kiev провідними іноземними ЗМІ, такими як The New York Times, BBC, Reuters та інші.

Британське видання The Guardian відтепер використовуватиме у своїх матеріалах назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

Також авторитетний німецький словник змінив Kiew на Kyjiw.

Зазначимо, що раніше французька співачка Ванесса Параді презентувала кліп про Київ.