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    Євросоюз і Канада нададуть Україні кібердопомогу

    ЄС і Канада нададуть Україні та Молдові кібердопомогу - Євросоюз і Канада нададуть Україні кібердопомогу
    ЄС і Канада нададуть Україні та Молдові кібердопомогу
    фото з відкритих джерел

    Напад президента Путіна на Україну є безпрецедентною атакою на демократичні принципи та міжнародну систему, засновану на правилах, зазначають Канада й ЄС

    Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації. Про це йдеться у спільному комюнікепрем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, оприлюдненому за результатами зустрічі у Брюсселі.

    «Напад президента Путіна на Україну є безпрецедентною атакою на демократичні принципи та міжнародну систему, засновану на правилах. У ньому також наголошується на необхідності зміцнення міжнародного співробітництва та координації демократій, щоб протистояти авторитаризму та розробити нові підходи до просування та захисту демократій у всьому світі. Ми рішуче налаштовані продовжити співпрацю у сфері кібернетичних загроз, зокрема кібербезпеки, як у відповідь на російську агресію, так і як більш довготермінову мету. Спільно ми посилимо зусилля з координації допомоги урядам України та Молдови, пов'язаної з кіберстійкістю та обороною, доступом до інтернету й протидією дезінформації. Ми здійснимо це, працюючи з державами ЄС та іншими країнами-однодумцями, а також за допомогою Механізму швидкого реагування G7», – вказується у документі.

    При цьому зазначається, що російське вторгнення в Україну – «це безпрецедентний напад на демократичні принципи та засновану на правилах міжнародну систему».

    На базі Кіберцентру UA30 запрацювала Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка попереджає, розслідує кіберінциденти та усуває їх наслідки.

    Нагадаємо, кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових, котрі не бажають воювати проти України.

    «Онлайн-ресурс допоможе військовим Росії та Білорусі знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених», – йдеться у повідомленні.

    Теги: ЄС росія окупанти Канада війна Україна окупація #stoprussia
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    Євросоюз і Канада нададуть Україні кібердопомогу