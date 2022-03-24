Євросоюз і Канада нададуть Україні кібердопомогу

Напад президента Путіна на Україну є безпрецедентною атакою на демократичні принципи та міжнародну систему, засновану на правилах, зазначають Канада й ЄС

Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації. Про це йдеться у спільному комюніке прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, оприлюдненому за результатами зустрічі у Брюсселі.

«Напад президента Путіна на Україну є безпрецедентною атакою на демократичні принципи та міжнародну систему, засновану на правилах. У ньому також наголошується на необхідності зміцнення міжнародного співробітництва та координації демократій, щоб протистояти авторитаризму та розробити нові підходи до просування та захисту демократій у всьому світі. Ми рішуче налаштовані продовжити співпрацю у сфері кібернетичних загроз, зокрема кібербезпеки, як у відповідь на російську агресію, так і як більш довготермінову мету. Спільно ми посилимо зусилля з координації допомоги урядам України та Молдови, пов'язаної з кіберстійкістю та обороною, доступом до інтернету й протидією дезінформації. Ми здійснимо це, працюючи з державами ЄС та іншими країнами-однодумцями, а також за допомогою Механізму швидкого реагування G7», – вказується у документі.

При цьому зазначається, що російське вторгнення в Україну – «це безпрецедентний напад на демократичні принципи та засновану на правилах міжнародну систему».

На базі Кіберцентру UA30 запрацювала Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка попереджає, розслідує кіберінциденти та усуває їх наслідки.

Нагадаємо, кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових, котрі не бажають воювати проти України.

«Онлайн-ресурс допоможе військовим Росії та Білорусі знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених», – йдеться у повідомленні.