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    Події в Україні

    Окупанти взяли в заручники батька відомої журналістки з Мелітополя

    У Маріуполі російські окупанти взяли в заручники 75-річного батька місцевої журналістки Світлани Залізецької - Окупанти взяли в заручники батька відомої журналістки з Мелітополя
    У Маріуполі російські окупанти взяли в заручники 75-річного батька місцевої журналістки Світлани Залізецької
    фото: фейсбук-сторінка журналістки

    Окупанти вимагають від журналістки Залізецької повернутися до Мелітополя

    Загарбники, які взяли в заручники 75-річного батька журналістки Світлани Залізецької, шантажують її, вимагаючи повернутися до Мелітополя. Про це повідомив у Фейсбуці голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

    «Мелітопольській журналістці, члену НСЖУ, головному редакторові видання «Главная газета Мелитополя» і «Ріа-Мелітополь» Світлані Залізецькій зателефонували окупанти, щоб вимагати її повернення до Мелітополя. При цьому вони дали змогу журналістці почути 75-річного батька, якого окупанти взяли у заручники вранці після обшуків у помешканні доньки», – написав Томіленко.

    За словами Залізецької, їй зателефонували з незнайомого номера, і вона почула батьків голос. Чоловік сказав, що його тримають у підвалі. На запитання журналістки, чого окупанти домагаються, їй відповіли: «Чтобы ты была рядом».

    Журналістка попросила батька триматися і терпіти. Повертатися до Мелітополя вона не планує, але сподівається, що через розголос загарбники не знущатимуться з невинної літньої людини та відпустять Йосипа Залізецького додому.

    Національна спілка журналістів України висловила повну солідарність зі Світланою Залізецькою і вимагає негайно звільнити батька журналістки та припинити репресії проти працівників ЗМІ на територіях, де тимчасово присутні загарбники.

    Раніше ми повідомляли, що російська опозиційна журналістка видання визнаного іноагентом The Insider Оксана Бауліна загинула внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Києві.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна заручники Україна чоловік НСЖУ окупація #stoprussia
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    Окупанти взяли в заручники батька відомої журналістки з Мелітополя