Окупанти взяли в заручники батька відомої журналістки з Мелітополя

Окупанти вимагають від журналістки Залізецької повернутися до Мелітополя

Загарбники, які взяли в заручники 75-річного батька журналістки Світлани Залізецької, шантажують її, вимагаючи повернутися до Мелітополя. Про це повідомив у Фейсбуці голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

«Мелітопольській журналістці, члену НСЖУ, головному редакторові видання «Главная газета Мелитополя» і «Ріа-Мелітополь» Світлані Залізецькій зателефонували окупанти, щоб вимагати її повернення до Мелітополя. При цьому вони дали змогу журналістці почути 75-річного батька, якого окупанти взяли у заручники вранці після обшуків у помешканні доньки», – написав Томіленко.

За словами Залізецької, їй зателефонували з незнайомого номера, і вона почула батьків голос. Чоловік сказав, що його тримають у підвалі. На запитання журналістки, чого окупанти домагаються, їй відповіли: «Чтобы ты была рядом».

Журналістка попросила батька триматися і терпіти. Повертатися до Мелітополя вона не планує, але сподівається, що через розголос загарбники не знущатимуться з невинної літньої людини та відпустять Йосипа Залізецького додому.

Національна спілка журналістів України висловила повну солідарність зі Світланою Залізецькою і вимагає негайно звільнити батька журналістки та припинити репресії проти працівників ЗМІ на територіях, де тимчасово присутні загарбники.

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