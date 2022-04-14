Британська розвідка назвала наступні цілі російських атак

Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть російськими мішенями

Наступними цілями російського наступу, який може розпочатися найближчим часом, мають стати Краматорськ та Костянтинівка. Президент РФ Володимир Путін не відмовиться від окупації всієї території Донбасу, повідомляє розвідка Великої Британії.

«Українські міста стикалися з неодноразовими нападами з боку Росії протягом усього конфлікту. Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть російськими мішенями для подібних рівнів насильства», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Twitter Міноборони королівства.

Як зазначають розвідники, при цьому поєднання масованих ракетно-артилерійських ударів та спроби зосередити сили для наступу є поверненням до традиційної російської військової доктрини.

«Однак, для цього будуть потрібні значні сили. Оборона Маріуполя з боку України, що триває, нині сковує значну кількість російських військ і техніки», – додали у розвідці.

Нагадаємо, як повідомляє міноборони Франції, Росія спробує захопити Донбас у найближчі 10 днів.

Як повідомлялося, у НАТО вважають, що Росія однозначно відновить свій наступ в Україні, і цей другий етап буде більш широкий і кривавий.

Також Росія почала передислокацію та поповнення своїх сил на тимчасово захоплених територіях України, зокрема поблизу Ізюма, перед імовірним наступом у цьому регіоні.