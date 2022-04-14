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    Думки вголос

    Дружина Медведчука Марченко звертається до Зеленського, але чомусь не до Путіна

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

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    З Оксаною Марченко все давно ясно - Дружина Медведчука Марченко звертається до Зеленського, але чомусь не до Путіна
    З Оксаною Марченко все давно ясно

    Оксана Марченко не бачить злочинів росіян в Україні?

    Оксана Марченко звернулася до президента Зеленського з вимогою «негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції». Але якщо він лідер опозиції, то чому він ховався, чому втік навіть з під режиму домашнього арешту? Чому не висловив своєї позиції по відношенню до війни Росії проти України. Це зробили, хай і з запізненням, навіть деякі соратники Медведчука по ОПЗЖ.

    Але головне – де звернення Оксани Марченко до путіна з вимогою негайно припинити війну проти України, негайно припинити руйнування і знищення України? Чи вона не бачить злочинів росіян в Україні?

    Питання ці суто риторичні.

    З Оксаною Марченко все давно ясно, як і з її чоловіком. За зраду батьківщині треба відповідати. А про звільнення лідерів опозиції хай спочатку звернеться до Путіна. Для Росії це більш актуально.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Оксана Марченко Україна окупація #stoprussia
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    Дружина Медведчука Марченко звертається до Зеленського, але чомусь не до Путіна