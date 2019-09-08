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    У світі

    Британський міністр подала у відставку через незгоду з Джонсоном

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    Міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд йде у відставку - Британський міністр подала у відставку через незгоду з Джонсоном
    Міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд йде у відставку

    «Це було непросте рішення», - повідомила Радд, зізнавшись, що не згодна з позицією прем'єра

    Британський міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд подала в суботу у відставку на тлі кризи в правлячій Консервативній партії через Brexit.

    Про це вона написала в Twitter, розмістивши копію свого листа на ім'я прем'єрміністра Боріса Джонсона.

    «Це було непросте рішення», - повідомила Радд, зізнавшись, що не згодна з позицією прем'єра, який вважає за краще Brexit без угоди продовженню переговорів з ЄС.

    «Я більш не вірю, що вихід з угодою є основною метою уряду», - написала вона.

    Радд також висловила рішучу незгоду з рішенням Джонсона вигнати з правлячої партії 21 видного консерватора після того, як ті проголосували проти лінії уряду, підтримавши законопроєкт опозиції про відстрочку Brexit.

    Радд назвала виключення з партії своїх колег, серед яких було кілька колишніх міністрів, «образою пристойності і демократії».

    Нагадаємо, Джонсон може потрапити до в’язниці через Brexit.

    Як повідомлялося, 5 вересня прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що Британія має залишити ЄС 31 жовтня за будь-яких обставин, й він не проситиме ЄС відтермінувати Brexit.

    6 вересня депутати британської Палати громад підтримали законопроєкт, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

    Високий суд Лондона 6 вересня ухвалив рішення, що Джонсон діяв законно, даючи пораду королеві щодо припинення роботи парламенту з наступного тижня. Палата лордів британського парламенту схвалила законопроєкт, що зобов’язує уряд відтермінувати вихід Британії з ЄС.

    нагадаємо, Джонсон заявив, що швидше «помре у канаві», ніж відтермінує Brexit.

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