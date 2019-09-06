Палата лордів Британії схвалила заборону «жорсткого» Brexit



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Законопроєкт був прийнятий у підсумковому третьому читанні

Тепер документ повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II

Палата лордів британського парламенту схвалила в п'ятницю законопроєкт, який зобов'язує уряд країни запросити Брюссель про відтермінування виходу з ЄС і не допускає Brexit без угоди.

Законопроєкт був прийнятий у підсумковому третьому читанні без голосування, при цьому члени невиборчої Палати лордів не внесли в нього жодної поправки.

Таким чином законопроєкт, пройшовши всі стадії парламентського розгляду, не повинен повертатися в Палату громад, де він був розроблений і схвалений опозиційними партіями.

Тепер документ повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II, що може статися вже в понеділок.

До слова, у четвер прем’єр Британії Боріс Джонсон заявив, що швидше «помре у канаві», ніж відтермінує Brexit.

Перед цим парламент Великобританії проголосував проти проведення дострокових загальних виборів 15 жовтня, тобто за два тижні до можливого виходу з ЄС.

До слова, глава уряду Джонсон, який хоче вивести Британію з ЄС 31 жовтня, навіть без угоди, пообіцяв, що ніколи не дозволить перенесення Брекзиту, і вніс до парламенту пропозицію провести дострокові вибори 15 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у Британії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.