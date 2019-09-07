Джонсон може потрапити до в’язниці через Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Голова уряду заявив, що готовий проігнорувати законодавство

Згідно з ухваленим парламентом законопроєктом щодо продовження терміну Brexit голова уряду Британії Борис Джонсон може постати перед судом у випадку ігнорування вимог закону.

Про це повідомляє Yahoo News.

«Борис Джонсон може потрапити до в’язниці, якщо він не відтермінує Brexit», – сказав ексдиректор служби державних обвинувачень Кеннет Дональд Джон Макдональд. Зазначається, що депутати, включаючи понад 20 консерваторів, схвалили законопроєкт, спрямований на запобігання Brexit без угоди, який має стати законом у понеділок.

Водночас Джонсон заявив членам Консервативної партії у п’ятницю, що готовий проігнорувати законодавство.

Як повідомлялося, 5 вересня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія має залишити ЄС 31 жовтня за будь-яких обставин, й він не проситиме ЄС відтермінувати Brexit.

6 вересня депутати британської Палати громад підтримали законопроєкт, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

Високий суд Лондона 6 вересня ухвалив рішення, що Джонсон діяв законно, даючи пораду королеві щодо припинення роботи парламенту з наступного тижня. Палата лордів британського парламенту схвалила законопроєкт, що зобов’язує уряд відтермінувати вихід Британії з ЄС.

нагадаємо, Джонсон заявив, що швидше «помре у канаві», ніж відтермінує Brexit.