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    У світі

    Джонсон може потрапити до в’язниці через Brexit

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    Прем&rsquo;єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон&nbsp; - Джонсон може потрапити до в’язниці через Brexit
    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 

    Голова уряду заявив, що готовий проігнорувати законодавство

    Згідно з ухваленим парламентом законопроєктом щодо продовження терміну Brexit голова уряду Британії Борис Джонсон може постати перед судом у випадку ігнорування вимог закону. 

    Про це повідомляє Yahoo News

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    «Борис Джонсон може потрапити до в’язниці, якщо він не відтермінує Brexit», – сказав ексдиректор служби державних обвинувачень Кеннет Дональд Джон Макдональд. Зазначається, що депутати, включаючи понад 20 консерваторів, схвалили законопроєкт, спрямований на запобігання Brexit без угоди, який має стати законом у понеділок.

    Водночас Джонсон заявив членам Консервативної партії у п’ятницю, що готовий проігнорувати законодавство.

    Як повідомлялося, 5 вересня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія має залишити ЄС 31 жовтня за будь-яких обставин, й він не проситиме ЄС відтермінувати Brexit.

    6 вересня депутати британської Палати громад підтримали законопроєкт, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

    Високий суд Лондона 6 вересня ухвалив рішення, що Джонсон діяв законно, даючи пораду королеві щодо припинення роботи парламенту з наступного тижня. Палата лордів британського парламенту схвалила законопроєкт, що зобов’язує уряд відтермінувати вихід Британії з ЄС.

    нагадаємо, Джонсон заявив, що швидше «помре у канаві», ніж відтермінує Brexit.

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