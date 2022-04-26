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    Брянський тракторний завод зупинив виробництво без українських запчастин

    Випуск таких сільськогосподарських машин на Брянському тракторному заводі зупинили - їх неможливо виготовити без харківських комплектуючих&nbsp; - Брянський тракторний завод зупинив виробництво без українських запчастин
    Випуск таких сільськогосподарських машин на Брянському тракторному заводі зупинили - їх неможливо виготовити без харківських комплектуючих 
    фото з відкритих джерел

    Промисловість прикордонного Брянська завмирає через санкції

    Підприємства Брянської області зупиняють виробництво через запроваджені проти Росії санкції. Про це повідомляє регіональний сайт «Брянскій ворчун».

    У першу чергу від санкцій постраждали заводі, які спеціалізуються на радіоелектроніці та машинобудівництву.

    Зокрема, одним із найбільш постраждалих виявився Брянський тракторний завод, який, за інформацією місцевої влади, «тимчасово призупинив виробництво продукції».

    Зупинка виробництва на тракторному заводі пов’язана із тим, що до Брянська перестали постачати машинокомплекти з Харкова.

    Керівництво Брянського тракторного заводу на нараді запевнило губернатора області Олександра Богомаза, що необхідні комплектуючі планують виготовляти на власному виробництві.

    Втім, як пише «Брянск Today», насправді зараз власники заводу намагаються домовитися про постачання аналогічних харківським машинокомплектів з Мінського тракторного заводу.

    Тимчасово звільнені з підприємства уже 72 працівники, вони на деякий час отримали роботу у інших місцях.

    Нагадаємо, що Брянськ зараз переживає дуже серйозну промислову кризу. Однією із причин стала пожежа, яка виникла на нафтобазі «Дружба» у ніч на 25 квітня.

    Вогонь швидко розповсюдився з території нафтобази на сусідні підприємства – зокрема, м’ясокомбінат та компанію, яка займається постачанням промислової та сільськогосподарської продукції.

    У певний момент полум’ям у Брянську було охоплено до 20% території міста, в основному, Фокінський район, у якому розташована велика кількість промислових підприємств.

    Теги: росія санкції трактор
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    Брянський тракторний завод зупинив виробництво без українських запчастин