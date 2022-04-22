Росія через санкції не зможе випускати автівки з автоматичною коробкою передач
Деталі до автівок Росія купувала у німецького виробника. який пішов з ринку через санкції
У Росії економічні санкції призвели до того, що на ринку майже зникли автівки Lada з автоматичною коробкою передач. Про це заявив директор автосалону у Москві.
Випуск автівок припинився через нестачу комплектуючих. Адже необхідні деталі поставляла в РФ німецька компанія ZF, яка пішла з російського ринку через війну в Україні.
Продавці вважають, що автомобілі Lada з «автоматикою» не з'являться у продажу близько року. Цей час знадобиться на те, щоб знайти альтернативи імпортним деталям.
«Російського «автомата» та варіатора таких розмірів у нас немає і не було, його неможливо зробити швидко», – поскаржився директор столичного автосалону Lada.
Нагадаємо, раніше через запроваджені санкції автівки в Росії подорожчали на 40%, а попит упав на 60%.
Нових автомобілів на складах російських дилерів вистачить на два-три місяці.