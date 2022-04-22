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    Росія через санкції не зможе випускати автівки з автоматичною коробкою передач

    Росія майже втратила можливість виробляти легкові автомобілі через брак імпортних деталей&nbsp;&nbsp; - Росія через санкції не зможе випускати автівки з автоматичною коробкою передач
    Росія майже втратила можливість виробляти легкові автомобілі через брак імпортних деталей  
    фото з выдкритих джерел

    Деталі до автівок Росія купувала у німецького виробника. який пішов з ринку через санкції

    У Росії економічні санкції призвели до того, що на ринку майже зникли автівки Lada з автоматичною коробкою передач. Про це заявив директор автосалону у Москві.

    Випуск автівок припинився через нестачу комплектуючих. Адже необхідні деталі поставляла в РФ німецька компанія ZF, яка пішла з російського ринку через війну в Україні.

    Продавці вважають, що автомобілі Lada з «автоматикою» не з'являться у продажу близько року. Цей час знадобиться на те, щоб знайти альтернативи імпортним деталям.

    «Російського «автомата» та варіатора таких розмірів у нас немає і не було, його неможливо зробити швидко», – поскаржився директор столичного автосалону Lada.

    Нагадаємо, раніше через запроваджені санкції автівки в Росії подорожчали на 40%, а попит упав на 60%.

    Нових автомобілів на складах російських дилерів вистачить на два-три місяці.


    Теги: росія санкції війна автомобіль
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    Росія через санкції не зможе випускати автівки з автоматичною коробкою передач