Як санкції душать російський автопром. Три важливі новини

Російський автопром після введення санкцій Заходу поступово йде на дно

Антиросійські санкції Заходу суттєво вдарили по автопрому РФ. Тепер росіяни залишилися не просто без автівок іноземного виробництва, а й навіть без нових шин. Розповідаємо три важливі новини зі світу російського автопрому, через що у громадян Росії вже починає «пригорати».

Так, різкий стрибок цін на шини напередодні заміни зимової гуми на літню змусив багатьох автомобілістів Краснодарського краю перейти на використання вживаних шин, або взагалі відмовитися від їх заміни. Продавці констатують, що через підняття цін на сировину збільшилася вартість не лише на імпортну резину, а й російську. Ті, хто не має грошей на нові, або продовжує їздити на зношених шинах, або купують використані з рук чи в сервісах.

Тепер деяким росіянам потрібно вчитися не лише їздити за правилами (адже використані шини є більш небезпечними й частіше призводять до аварій), а й освоїти керування авто з механічною коробкою передач. Як пишуть росЗМІ, у російських автосалонах залишилось лише декілька автомобілів Lada з АКПП. На ринок вони повернуться не раніше ніж за два роки, якщо навіть «АвтоВАЗу» вдасться знайти заміну.

Найцікавіше і те, що Lada Granta тепер випускатиме авто без систем ABS та ESP, а також без подушки безпеки. Крім того, автовиробник позбудеться одного або двох датчиків кисню (лямбда-зондів), відкотившись по викидах до «Євро-2». Також стане примітивнішим блок управління двигуном та його прошивка.

Не побачать свої автівки у Росії й любителі іномарок. Все тому, що близько восьми тисяч дорогих автомобілів, зокрема останні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes, що призначалися для відправки до Росії, застрягли в порту міста Зебрюгге в Бельгії. Як пише The Wall Street Journal, це сталося через санкції, накладені щодо РФ після вторгнення в Україну.

Автомобілі потрапили під заборону на експорт предметів розкоші, але тут також застрягла ціла низка інших товарів, що підпадають під інші санкції. Автомобілі, швидше за все, не перевозитимуть упродовж тривалого часу, оскільки вони, ймовірно, будуть продані на інші ринки», – повідомив директор автомобільного термінала порту Марк Адріансенс.