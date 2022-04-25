Брянськ у вогні: пожежею охоплена п’ята частина міста (фото)
Вогонь продовжує поширюватися Брянськом
У Брянську, де у ніч на 25 квітня виникла пожежа на нафтобазі, вогонь поширюється по всьому місту. Про це повідомляє Telegram-канал «Брянск сейчас».
Станом на вечір пожежею охоплено 1/5 площі міста. Про це свідчать супутникові знімки.
Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».
Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.
Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.
Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.
На пожежі працюють МНСники із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви.
Вогонь із нафтобази перекинувся на інші промислові об’єкти міста.
Влада Брянська почала вивозити з території низки міських шкіл – зокрема, і тих, які розташовані далеко від місця пожежі – учнів та учителів.