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    Брянськ у вогні: пожежею охоплена п’ята частина міста (фото)

    Пожежі на нафтобазах у Брянську - Брянськ у вогні: пожежею охоплена п’ята частина міста (фото)
    Пожежі на нафтобазах у Брянську
    фото: ТАСС

    Вогонь продовжує поширюватися Брянськом

    У Брянську, де у ніч на 25 квітня виникла пожежа на нафтобазі, вогонь поширюється по всьому місту. Про це повідомляє Telegram-канал «Брянск сейчас».

    Станом на вечір пожежею охоплено 1/5 площі міста. Про це свідчать супутникові знімки.

    Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

    Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

    Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

    На пожежі працюють МНСники із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви.

    Вогонь із нафтобази перекинувся на інші промислові об’єкти міста.

    Влада Брянська почала вивозити з території низки міських шкіл – зокрема, і тих, які розташовані далеко від місця пожежі – учнів та учителів.

    Теги: пожежа росія війна
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    Брянськ у вогні: пожежею охоплена п’ята частина міста (фото)