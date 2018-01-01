Будапешт хоче, щоб ЄС заплатила за посилення угорських кордонів

Угорська влада пропонує ввести механізм «червоної картки»

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт очікує від Брюсселя відшкодування щонайменше половини суми, яку угорська сторона витратила на посилення власних кордонів. Про це повідомляє агентство Reuters. Загальні угорські витрати за його словами склали до 1 млрд. євро (1,2 млрд. доларів). Причиною такої вимоги, за словами Орбана, є те,



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REUTERS/Stoyan Nenov

Угорська влада пропонує ввести механізм «червоної картки»

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт очікує від Брюсселя відшкодування щонайменше половини суми, яку угорська сторона витратила на посилення власних кордонів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Загальні угорські витрати за його словами склали до 1 млрд. євро (1,2 млрд. доларів). Причиною такої вимоги, за словами Орбана, є те, що такими своїми діями Угорщина захищає не лише себе, але і решту країн ЄС. Заява була зроблена напередодні початку неформального саміту глав держав і урядів країн ЄС, який відбудеться в Брюсселі.

Окрім того Віктор Орбан запропонував запровадити принцип «червоної картки». Цей механізм даватиме можливість посилити суверенітет національних парламентів шляхом надання права зупиняти дискусії в ЄС, які порушують національні інтереси відповідної країни.