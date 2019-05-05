Центральні російські телеканали проігнорували аварію літака в аеропорту Москви



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На каналах НТВ та «Росія 1» транслюють фільми, а репортаж про катастрофу на «Першому каналі» зайняв близько півтори хвилини

Російський «Перший канал» в недільному випуску програми «Час» о 21:00 (через дві з половиною години після катастрофи літака в аеропорту «Шереметьєво») розповів, про пожежу тільки на п'ятій хвилині - після сюжету про Венесуелу.

Про це повідомляє видання «Медуза».

Зазначається, що репортаж про катастрофу зайняв близько півтори хвилини.

Натомість по федеральному каналу «Росія 1» транслюють фільм «Галина». На НТВ - серіал «Юристи».

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, внаслідок пожежі літака авіакомпанії «Аерофлот», який здійснив аварійну посадку в аеропорту «Шереметьєво», загинули 13 людей.

Натомість Слідчий комітет РФ повідомив про одного загиблого та чотирьох постраждалих в «Шереметьєво».

Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

На борту літака перебували 73 пасажири.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

Телеграм-канали 112 і Mash пишуть про 10 загиблих в результаті аварійної посадки літака. Підтвердження цієї інформації в інших джерелах наразі немає. Дані про надзвичайну подію уточнюються.