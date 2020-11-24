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    У світі

    Чехія планує ввести безкоштовне тестування населення на Covid-антиген

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    Бабиш заявив, що сподівається на введення безкоштовного тестування для всіх - Чехія планує ввести безкоштовне тестування населення на Covid-антиген
    Бабиш заявив, що сподівається на введення безкоштовного тестування для всіх

    Влада розраховує, що запустити тестування вдасться до Різдва

    Уряд Чехії хоче ввести безкоштовне і добровільне тестування населення на антиген коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

    Прем'єр-міністр Андрій Бабиш заявив, що сподівається на введення безкоштовного тестування для всіх за тиждень або 10 днів до Різдва у грудні.

    В Чехії вже використовують тести на антиген, але поки лише в будинках пристарілих.

    Нагадаємо, що парламент Чехії продовжив режим надзвичайного стану.

    Раніше в Чехії завдяки карантину значно знизився приріст Covid. Захворюваність упала у вісім разів, бо у країні ввели жорсткий карантин після погіршення епідемічної ситуації.

    До слова, суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим.

    Крім того, у столиці Білорусі ввели обов'язковий масковий режим.

    Також у Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим.

    Зазначимо, що ще 27 жовтня, Чехія запровадила комендантську годину.

    До слова, Швеція заборонила збиратися групами понад 8 людей через спалах Covid-19.

    У країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус. Суворі карантинні обмеження більшість країн континенту збирається продовжити і на різдвяні свята.

    У світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

    Теги: Чехія уряд влада населення коронавірус
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