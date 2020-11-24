Чехія планує ввести безкоштовне тестування населення на Covid-антиген

Бабиш заявив, що сподівається на введення безкоштовного тестування для всіх

Влада розраховує, що запустити тестування вдасться до Різдва

Уряд Чехії хоче ввести безкоштовне і добровільне тестування населення на антиген коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Андрій Бабиш заявив, що сподівається на введення безкоштовного тестування для всіх за тиждень або 10 днів до Різдва у грудні.

В Чехії вже використовують тести на антиген, але поки лише в будинках пристарілих.

Нагадаємо, що парламент Чехії продовжив режим надзвичайного стану.

Раніше в Чехії завдяки карантину значно знизився приріст Covid. Захворюваність упала у вісім разів, бо у країні ввели жорсткий карантин після погіршення епідемічної ситуації.

До слова, суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим.

Крім того, у столиці Білорусі ввели обов'язковий масковий режим.

Також у Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим.

Зазначимо, що ще 27 жовтня, Чехія запровадила комендантську годину.

До слова, Швеція заборонила збиратися групами понад 8 людей через спалах Covid-19.

У країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус. Суворі карантинні обмеження більшість країн континенту збирається продовжити і на різдвяні свята.

У світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.