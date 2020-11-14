Суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим

Раніше у Чехії зобов'язали носити маски на відкритій території та в автомобілях

Суд встановив, що профільне міністерство не пояснило посилення маскового режиму

Міський суд Праги скасував обов'язковий масковий режим на вулиці і в магазинах.

Про це повідомила прессекретар суду Маркета Пучі, пише місцевий портал novinky.cz.

За її словами, рішенню профільного міністерства не вистачає конкретних, зрозумілих і обгрунтованих міркувань, на підставі яких суд міг би розглянути питання про необхідність маскового режиму. При цьому у рішенні йдеться, що суд не називає ці заходи необов'язковими.

«Описані недоліки заважають суду належним чином оцінювати приватні заперечення, ставлячи під сумнів відповідність прийнятого рішення», – йдеться у рішенні.

Суд встановив, що профільне міністерство не пояснило посилення маскового режиму. Зазначимо, раніше у Чехії зобов'язали носити маски на відкритій території та в автомобілях.

До слова, у столиці Білорусі ввели обов'язковий масковий режим.

Також у Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим.

В Україні за добу 12 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).

Коронавірус в Україні

Всього 512652

Хворіють 269486

Одужали 233849

Померли 9317