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    У світі

    Суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим

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    <p>Раніше у Чехії зобов'язали носити маски на відкритій території та в автомобілях</p> - Суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим

    Раніше у Чехії зобов'язали носити маски на відкритій території та в автомобілях

    Суд встановив, що профільне міністерство не пояснило посилення маскового режиму

    Міський суд Праги скасував обов'язковий масковий режим на вулиці і в магазинах.

    Про це повідомила прессекретар суду Маркета Пучі, пише місцевий портал novinky.cz.

    За її словами, рішенню профільного міністерства не вистачає конкретних, зрозумілих і обгрунтованих міркувань, на підставі яких суд міг би розглянути питання про необхідність маскового режиму. При цьому у рішенні йдеться, що суд не називає ці заходи необов'язковими.

    «Описані недоліки заважають суду належним чином оцінювати приватні заперечення, ставлячи під сумнів відповідність прийнятого рішення», – йдеться у рішенні.

    Суд встановив, що профільне міністерство не пояснило посилення маскового режиму. Зазначимо, раніше у Чехії зобов'язали носити маски на відкритій території та в автомобілях.

    До слова, у столиці Білорусі ввели обов'язковий масковий режим.

    Також у Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим.

    В Україні за добу 12 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      512652
    • Хворіють
      269486
    • Одужали
      233849
    • Померли
      9317
    До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.
    Теги: суд Чехія карантин коронавірус
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