Чехія припинила продовження віз українцям та іноземцям через коронавірус

Чехія більше не буде через коронавірус продовжувати візи українцям та іншим іноземцям

Чехія більше не буде через коронавірус продовжувати візи українцям та іншим іноземцям

Тепер українці та інші іноземці, які перебували в країні на підставі «продовжених» віз, мають покинути Чехію до 16 листопада

Чехія більше не буде продовжувати термін дії своїх віз для іноземців через коронавірус. Тепер ті, хто перебував на території країни на підставі «продовжених» віз, мають виїхати до 16 листопада. Про це повідомляє пресслужба генконсульства Чехії у Львові в понеділок, 16 листопада.

Виїхати з території Чехії мусять іноземці, які перебували там на підставі шенгенської візи з метою працевлаштування, на підставі шенгенської або довгострокової візи з метою сезонної роботи або на підставі надзвичайної робочої візи. За умови, що термін дії такої візи закінчився після 12 березня 2020 року.

Останній раз термін виїзду для таких іноземців було продовжено до 16.11.2020. Якщо іноземець не покине Чехію, він буде вважатися таким, що знаходяться на території країни нелегально.

Нагадаємо, що раніше в Чехії завдяки карантину значно знизився приріст Covid. Захворюваність упала у вісім разів, бо у країні ввели жорсткий карантин після погіршення епідемічної ситуації.

До слова, суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим.

Крім того, у столиці Білорусі ввели обов'язковий масковий режим.

Також у Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим.

Зазначимо, що ще 27 жовтня, Чехія запровадила комендантську годину.