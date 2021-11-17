Чехія заборонить невакцинованим відвідувати публічні заходи

Баварська модель карантину набуде чинності у Чехії вже з найближчого понеділка

Уряд Чехії посилить карантин для невакцинованих громадян: їм заборонять відвідувати публічні заходи. Про це пише чеське видання Іrozhlas.

За словами прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, завтра зранку уряд зустрінеться, аби затвердити нові карантинні обмеження. Також він додав, що баварська модель карантину набуде чинності вже з найближчого понеділка.

«Ситуація серйозна. Я сподіваюся, що люди, які сьогодні мають намір протестуватися, зрозуміють, що єдиний вихід – вакцинація. Я хотів би попросити нову коаліцію перестати займатися політикою й припинити брехати», – заявив прем’єр.

За минулу добу в Чехії було підтверджено 22,479 випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з початку пандемії.

Як відомо, баварська модель карантину передбачає заборону відвідування масових заходів для людей, які не вакцинувалися або ж не перенесли захворювання.

Раніше Сінгапур відмовився безкоштовно лікувати невакцинованих від Covid-19.

Також у Маріуполі заборонили відвідувати громадський туалет без covid-сертифікату.