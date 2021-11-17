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    Чехія заборонить невакцинованим відвідувати публічні заходи

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    Прем'єр Чехії сподівається, що нові заходи підвищать рівень вакцинації - Чехія заборонить невакцинованим відвідувати публічні заходи
    Прем'єр Чехії сподівається, що нові заходи підвищать рівень вакцинації
    фото: АР

    Баварська модель карантину набуде чинності у Чехії вже з найближчого понеділка

    Уряд Чехії посилить карантин для невакцинованих громадян: їм заборонять відвідувати публічні заходи. Про це пише чеське видання Іrozhlas.

    За словами прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, завтра зранку уряд зустрінеться, аби затвердити нові карантинні обмеження. Також він додав, що баварська модель карантину набуде чинності вже з найближчого понеділка.

    «Ситуація серйозна. Я сподіваюся, що люди, які сьогодні мають намір протестуватися, зрозуміють, що єдиний вихід – вакцинація. Я хотів би попросити нову коаліцію перестати займатися політикою й припинити брехати», – заявив прем’єр.

    За минулу добу в Чехії було підтверджено 22,479 випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з початку пандемії.

    Як відомо, баварська модель карантину передбачає заборону відвідування масових заходів для людей, які не вакцинувалися або ж не перенесли захворювання.

    Раніше Сінгапур відмовився безкоштовно лікувати невакцинованих від Covid-19.

    Також у Маріуполі заборонили відвідувати громадський туалет без covid-сертифікату.

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    Теги: Чехія карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Чехія заборонить невакцинованим відвідувати публічні заходи