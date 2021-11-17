СБУ викрила в Києві ще дві групи Covid-аферистів: працювали через телеграм-боти

На даний час здійснюються заходи зі встановлення всіх «клієнтів» зловмисників

У Києві Служба безпеки України викрила дві масштабні схеми Covid-махінацій. Зловмисники підробляли результати ПЛР-тестів та Covid-сертифікатів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У зловмисників замовляли не лише негативні, а й позитивні ПЛР-тести, щоб отримати незаконний лікарняний.

Першу корупційну схему викрили кіберфахівці СБУ. Вони встановили, що одна із медичних установ Києва приймала заявки на ПЛР-тести через анонімний телеграм-бот. Електронні версії результатів розміщували на підробленому сайті вказаної установи.

Вебресурс використовувався для імітування «справжності» підробки: згенерований QR-код на кожній фіктивній довідці містив посилання на її електронну версію на сайті.

Встановлено, що тести генерувалися автоматично за допомогою спеціально розробленого зловмисником програмного забезпечення.

За оперативними даними СБУ, схему організував мешканець Києва у травні цього року.

Наразі його підробленими документами скористалося більше 9 тисяч осіб, у тому числі державні службовці, посадовці комунальних підприємств та працівники медичних установ.

У ході проведення обшуку за місцем проживання розробника та адміністратора механізму правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалось адміністрування;

більш як 9 тисяч електронних підроблених Covid-документів;

чорнові записи стосовно розробки програмного забезпечення.

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення про підозру організатору схеми.

Вебресурси і телеграм-бот зловмисника заблоковано, тривають слідчі дії.

На даний час здійснюються заходи зі встановлення всіх «клієнтів» протиправного сервісу і притягненню їх до кримінальної відповідальності за використання завідомо підроблених Covid-документів.

Заходи із викриття проводились під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури Києва.

Друга схема, викрита на Київщині, полягала у підробці Covid-сертифікатів з подальшим внесенням інформації до реєстру eHealth та застосунку «Дія».

За кожну псевдовакцинацію ділки отримували грошову винагороду у розмірі 4 тис. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники столичного медичного закладу отримували замовлення через посередника, який 2 місяці тому створив телеграм-канал для їх прийому.

За оперативними даними, ділки встигли «підтягнути» в «Дію» понад сто осіб з фальшивими сертифікатами.

У ході обшуків вилучено міжнародні свідоцтва про вакцинацію, банківські картки, чорнові записи із даними осіб, яким робили псевдовакцинації, та відтиски печаток лікарів.

Вирішується питання щодо оголошення про підозру фігурантам провадження за статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Викриття проводили підрозділи СБУ за участі слідчих Національної поліції та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури Києва.

Раніше співробітники Служби безпеки України викрили три великі мережі з виготовлення фейкових Сovid-сертифікатів у Києві, Львові та Рівному.

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