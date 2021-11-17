Лідер антивакцинаторів Стахів не прийшов до суду для обрання запобіжного заходу

Від сьогоднішнього дня правоохоронці мають право на затримання і привід Остапа Стахіва до суду

Оскільки Стахів не затриманий, то він мав сам прийти за повідомлення суду

Галицький райсуд Львова не зміг обрати запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва, якому інкримінують захоплення влади, оскільки той не з’явився на засідання. Про це в коментарі УП заявила помічниця судді, який мав обирати запобіжний захід, Діана Кузьма.

«Запобіжний захід не обрали, оскільки Стахів не з’явився у засідання, а запобіжний обов’язково розглядається за участі особи. Оскільки Стахів не затриманий, то він мав сам прийти за повідомлення. Він не з’явився, тому була нарадча кімната, і була ухвала про дозвіл на затримання. Від сьогоднішнього дня правоохоронці мають право на затримання і привід», – сказала помічниця судді.

Натомість адвокати Стахіва були у суді. Відсутність свого підзахисного вони пояснили тим, що він хворий і перебуває у лікарні на лікуванні. Але документи, які вони надали, не були належним чином завірені, тому суд не міг їх взяти до уваги.

Засідання суду перенесли на 18 листопада.

До слова, напередодні СБУ вручила підозру провокатору-антивакцинатору Остапу Стахіву (фото).

Стахів організовує пікети противників вакцинації і збирає гроші для своїх акцій, називаючи себе керівником незареєстрованої організації «Права людини».

На початку листопада 2021 року депутати Львівської міської ради та низка нардепів Верховної Ради написали до СБУ звернення через антивакцинаторську діяльність Стахіва.

Нагадаємо, соціальний психолог Олег Покальчук в розмові з «Главкомом» висловив думку, що рух антивакцинаторів характерний не лише для України, а й для всього пострадянського простору, Європи та США. А підживлює його ніхто інший, як Росія, для якої маніпуляція людською свідомістю є частиною гібридної війни.

Як раніше повідомлялося, антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

Нагадаємо, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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