Сінгапур відмовився безкоштовно лікувати невакцинованих від Covid-19
Невакциновані від коронавірусу наразі в Сінгапурі становлять значну більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги
Влада Сінгапуру заявила про те, що більше не буде надаватися безкоштовне лікування для інфікованих коронавірусом, які не щепилися від Covid-19. Про це повідомляє Axios.
«Уряд Сінгапуру більше не оплачуватиме медичних рахунків для людей, які не пройшли вакцинацію за власним бажанням», – ідеться в повідомленні.
Вказано, що невакциновані від коронавірусу наразі в Сінгапурі становлять значну більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, та які «надають непропорційно велике навантаження на ресурси охорони здоров'я».
Як зазначають у МОЗ Сінгапуру, всім невакцинованим від Covid-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані з 8 грудня поточного року або після цього, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно.
Винятком будуть особи, яким не можна робити щеплення через медичні протипоказання та діти до 12 років.
Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.
За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.
Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.