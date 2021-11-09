  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Сінгапур відмовився безкоштовно лікувати невакцинованих від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всім невакцинованим від Covid-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані у Сінгапурі з 8 грудня, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно - Сінгапур відмовився безкоштовно лікувати невакцинованих від Covid-19
    Всім невакцинованим від Covid-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані у Сінгапурі з 8 грудня, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно
    фото: Edgar Su

    Невакциновані від коронавірусу наразі в Сінгапурі становлять значну більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги

    Влада Сінгапуру заявила про те, що більше не буде надаватися безкоштовне лікування для інфікованих коронавірусом, які не щепилися від Covid-19. Про це повідомляє Axios.

    «Уряд Сінгапуру більше не оплачуватиме медичних рахунків для людей, які не пройшли вакцинацію за власним бажанням», – ідеться в повідомленні.

    Вказано, що невакциновані від коронавірусу наразі в Сінгапурі становлять значну більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, та які «надають непропорційно велике навантаження на ресурси охорони здоров'я».

    Як зазначають у МОЗ Сінгапуру, всім невакцинованим від Covid-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані з 8 грудня поточного року або після цього, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно.

    Винятком будуть особи, яким не можна робити щеплення через медичні протипоказання та діти до 12 років.

    Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

    За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я медицина лікарня щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сінгапур відмовився безкоштовно лікувати невакцинованих від Covid-19