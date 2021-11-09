Сінгапур відмовився безкоштовно лікувати невакцинованих від Covid-19

Всім невакцинованим від Covid-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані у Сінгапурі з 8 грудня, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно

Невакциновані від коронавірусу наразі в Сінгапурі становлять значну більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги

Влада Сінгапуру заявила про те, що більше не буде надаватися безкоштовне лікування для інфікованих коронавірусом, які не щепилися від Covid-19. Про це повідомляє Axios.

«Уряд Сінгапуру більше не оплачуватиме медичних рахунків для людей, які не пройшли вакцинацію за власним бажанням», – ідеться в повідомленні.

Вказано, що невакциновані від коронавірусу наразі в Сінгапурі становлять значну більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, та які «надають непропорційно велике навантаження на ресурси охорони здоров'я».

Як зазначають у МОЗ Сінгапуру, всім невакцинованим від Covid-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані з 8 грудня поточного року або після цього, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно.

Винятком будуть особи, яким не можна робити щеплення через медичні протипоказання та діти до 12 років.

Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.