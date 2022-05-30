Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн

Заплановано поставити військову техніку

Чехія планує поставити Україні додаткове озброєння на суму від 600 до 700 млн чеських крон (у перерахунку приблизно €24-28 млн). Про це заявила міністерка оборони країни Яна Чернохова, інформує «Радіо Прага».

Вона зазначила, що Міноборони Чехії винесе на обговорення в Кабміні питання про додаткові поставки на суму від 600 до 700 млн крон.

Чернохова підтвердила, що Чехія також постачає в Україну важку військову техніку.

За її словами, наразі уряд Чехії вже передав Україні військової техніки на суму понад 3,5 млрд крон (приблизно €140 млн).

«Важливо, щоб допомога була безперервною», – підкреслила глава Міноборони і нагадала, що відомство також співпрацює з посольством України в Празі в області закупівель озброєнь і військової техніки на гроші, які пересічні жителі країни відправляють посольству України в Чеській Республіці. На даний момент ця сума становить близько 1,2 млрд крон.

Чернохова також вказала на поставки гуманітарних і невійськових матеріалів з Чехії в Україну, які перебувають у віданні інших міністерств. Так, за даними на середину квітня, Державна адміністрація матеріальних резервів передала Україні обладнання та продовольство вартістю 120 млн крон.

Нагадаємо, Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ.

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