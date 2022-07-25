Чехія припинила дію медичного страхування для українських біженців

В Чехії 25 липня закінчилося право українських біженців на медичну страховку, яку сплачувала держава за замовчуванням. Українці, які ще не оформили статус «тимчасового захисту», можуть отримати безкоштовну медичну допомогу у лікарів-волонтерів. Про це пише Radio Prague International.

Зазначається, що тепер біженці віком від 18 до 65 років зобов'язані повідомити, хто оплачуватиме медстрахування після 25 липня.

Раніше повідомлялося, що українські біженці, які безкоштовно отримують в місці проживання харчування та засоби гігієни, можливо, будуть позбавлені права отримувати також гуманітарну дотацію у розмірі 5 тисяч крон (орієнтовно 200 євро). Гроші виплачуються за місяць, протягом якого вони отримали візу захисту. Допомога може виплачуватися протягом ще 5 місяців, якщо біженець підтвердить відсутність інших джерел доходу.

Напередодні єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йохансон на пресконференції у Празі повідомила, що наразі на території Євросоюзу перебуває від 3,2 до 3,7 млн українських біженців. Загалом кордон ЄС перетнули 6,7 млн українців, проте приблизно 3 млн із них уже повернулися на батьківщину.

Вона додала, що найбільшого тягаря напливу українців зазнала на собі Чехія, якщо розраховувати кількість біженців на душу населення країни, яка приймає. На другому місці – Польща, третьому – Естонія, четвертому – Литва, п'ятому – Болгарія, шостому – Латвія.

Нагадаємо, за словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.

Також ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців.

Крім цього, Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери. Тим часом, оператори зв’язку РФ вже більше, ніж пів року зіштовхнуться з дефіцитом обладнання через санкції, що може спричини зброї у їх системі.