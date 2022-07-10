Ударні вертольоти Мі-24, які передала Чехія, вже в Україні

Кількість техніки не уточнюється

Україна отримала від Чехії ударні гелікоптери Мі-24. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики.

«Поставлені Чехією бойові вертольоти Мі-24 на озброєнні ВПС України», – написали представники відомства у Twitter.

Кількість техніки не уточнюється.

Нагадаємо, міністр оборони Чехії Яна Чернохова 2 липня була з робочим візитом в Україні.

Як відомо, Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн. А ще Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ.

Крім того, глава МЗС Чехії різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію.

До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

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