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    Події в Україні

    Ударні вертольоти Мі-24, які передала Чехія, вже в Україні

    Ударні вертольоти Мі-24, які передала Чехія, вже в Україні
    фото з відкритих джерел

    Кількість техніки не уточнюється

    Україна отримала від Чехії ударні гелікоптери Мі-24. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики.

    «Поставлені Чехією бойові вертольоти Мі-24 на озброєнні ВПС України», – написали представники відомства у Twitter.

    Кількість техніки не уточнюється.

    Нагадаємо, міністр оборони Чехії Яна Чернохова 2 липня була з робочим візитом в Україні.

    Як відомо, Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн. А ще Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ.

    Крім того, глава МЗС Чехії різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію.

    До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти міністр війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Ударні вертольоти Мі-24, які передала Чехія, вже в Україні