Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ

Прага чекає від США заміну техніці

Уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24, точна кількість тримається в секреті. Поставка цих машин пройшла в «минулі тижні». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними довідника The Military Balance за 2021 рік, Чехія мала у своєму розпорядженні всього сім вертольотів Мі-24д.

Чехія готова передати Україні набагато більше вертольотів радянського або російського виробництва.

У розпорядженні Чеських Збройних сил також 16 вертольотів Мі-171Ш, 10 вертольотів Мі-35п, п'ять Мі-17 і чотири Мі-8. Але Прага хоче, щоб США прискорило поставку обіцяних вертольотів типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper.

Нагадаємо, напередодні Пентагон повідомив, скільки країн нададуть зброю ЗСУ у межах нової військової допомоги.

Зокрема, йшлося, що Україна отримає від Чехії гелікоптери, танки і реактивні системи.

Також Італія та Греція готові передати Україні артилерію.

Раніше чехи передали Україні радянські танки: лататимуть «дірки» німецькими Leopard.

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