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    Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ

    Партія ударних гелікоптерів надійшла для ЗСУ - Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ
    Партія ударних гелікоптерів надійшла для ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Прага чекає від США заміну техніці

    Уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24, точна кількість тримається в секреті. Поставка цих машин пройшла в «минулі тижні». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    За даними довідника The Military Balance за 2021 рік, Чехія мала у своєму розпорядженні всього сім вертольотів Мі-24д.

    Чехія готова передати Україні набагато більше вертольотів радянського або російського виробництва.

    У розпорядженні Чеських Збройних сил також 16 вертольотів Мі-171Ш, 10 вертольотів Мі-35п, п'ять Мі-17 і чотири Мі-8. Але Прага хоче, щоб США прискорило поставку обіцяних вертольотів типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper.

    Нагадаємо, напередодні Пентагон повідомив, скільки країн нададуть зброю ЗСУ у межах нової військової допомоги.

    Зокрема, йшлося, що Україна отримає від Чехії гелікоптери, танки і реактивні системи.

    Також Італія та Греція готові передати Україні артилерію.

    Раніше чехи передали Україні радянські танки: лататимуть «дірки» німецькими Leopard.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ США ЗСУ війна Чехія Україна окупація #stoprussia
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    Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ