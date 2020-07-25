«Чемодан – вокзал – Самара!». Хабаровськ знову вийшов на антипутінські протести (відео)



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Хода 25 липня 2020 року у Хабаровську

Люди традиційно йшли ходою до центральної площі Леніна, де поряд з будівлею уряду краю відбувся мітинг.

Жителі міста Хабаровська (Далекий Схід, РФ) сьогодні, 25 липня 2020 року, третю суботу поспіль вийшли на несанкціонований мітинг на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала. До своїх вимог вони також додали необхідність усунення з посади нинішнього т.в.о. Хабаровського края Михайла Дегтярьова.

Про це повідомляє російський портал DVnovosti.

Люди традиційно йшли ходою до центральної площі Леніна, де поряд з будівлею уряду краю відбувся мітинг.

«Про кількість протестуючих. Цілком очевидно, що їх більше, ніж минулого разу. Точне число назвати складно – потрібна фотографія всієї колони. У соціальних мережах пишуть про 95 тис. – ймовірно, що це просто вкидання, який не відповідає дійсності. Реальні цифри набагато нижчі, хоча мова, по всій видимості, все ж йде про десятки тисяч», – зазначає DVnovosti.

На підтримку Хабаровська пікетувальники також зібралися у Владивостоці на Південно-Сахалінську. Проте у значно меншій кількості.

Як свідчать сьогоднішні фото та відео з Хабаровська, там знову було багато учасників акції з біло-зелено-синім прапором Хабаровського краю та прапором міста із зображенням двох ведмедей. Також у колоні можна було помітити два прапори неіснуючого СРСР.

Популярним гаслом став адресований призначеному замість місцевого Фургала москвичу Дегтярьову слоган «Чемодан – вокзал – Самара!». Самара згадується як його місце народження.

Сам Дегрярьов заявляє, що протестами у місті керують «іноземні громадяни». Разом з тим, він не став уточнювати те, кого він має на увазі.

Сергія Фургала затримали 9 липня за звинуваченням в організації вбивств і замаху на вбивство підприємців в 2004-2005 роках на Далекому Сході, коли майбутній губернатор займався бізнесом. Фургала привезли в Москву і помістили під варту на два місяці. Сам він свою провину не визнає.

Нагадаємо, Кремль не знає, що робити з антипутінськими протестами в регіонах.

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