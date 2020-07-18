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    У світі

    У Хабаровську тривають антипутінські протести. На вулиці вийшло понад 50 тисяч осіб

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    Підтримати хабаровчан приїхали жителі Амурська і&nbsp;Комсомольська-на-Амурі - У Хабаровську тривають антипутінські протести. На вулиці вийшло понад 50 тисяч осіб
    Підтримати хабаровчан приїхали жителі Амурська і Комсомольська-на-Амурі

    Учасники акції вишикувалися перед будівлею уряду краю і скандували «Фургал – наш вибір»

    У Хабаровську почався черговий, вже сьомий за рахунком, мітинг на підтримку губернатора Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств підприємців. Про це повідомляє місцевий портал Dvhab.ru.

    Учасники акції вишикувалися перед будівлею уряду краю і скандували «Фургал – наш вибір». Після цього люди рушили ходою центральними вулицями міста. За інформацією видання, їх декілька тисяч. Крім того, в напрямку центру Хабаровська була помічена автоколона – за попередніми даними, підтримати хабаровчан приїхали жителі Амурська і Комсомольська-на-Амурі. По ходу ходи чергують співробітники поліції.

    Видання «Комерсант» повідомило, що акція в підтримку Фургала побила рекорд за чисельністю – за підрахунками кореспондента видання, в піковий момент кількість людей перевищила 50 тис.

    Жителі Владивостока теж вийшли на вулиці в знак солідарності з Хабаровськом. Несанкціонована акція проходить під виглядом «годування голубів». Видання відзначає, що в центрі Владивостока з самого ранку багато людей у формі.

    На мітингу у Владивостоку, за попередніми підрахунками, зібралося від 500 до 1000 чоловік. Вони колоною рушили вулицями міста в супроводі машин поліції. Співробітники правоохоронних органів через гучномовці попереджають громадян про незаконність мітингу і просять розійтися.

    Сергія Фургала затримали 9 липня за звинуваченням в організації вбивств і замаху на вбивство підприємців в 2004-2005 роках на Далекому Сході, коли майбутній губернатор займався бізнесом. Фургала привезли в Москву і помістили під варту на два місяці. Сам він свою провину не визнає.

    Нагадаємо, Кремль не знає, що робити з антипутінськими протестами в регіонах.

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