У Хабаровську тривають антипутінські протести. На вулиці вийшло понад 50 тисяч осіб
Учасники акції вишикувалися перед будівлею уряду краю і скандували «Фургал – наш вибір»
У Хабаровську почався черговий, вже сьомий за рахунком, мітинг на підтримку губернатора Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств підприємців. Про це повідомляє місцевий портал Dvhab.ru.
Учасники акції вишикувалися перед будівлею уряду краю і скандували «Фургал – наш вибір». Після цього люди рушили ходою центральними вулицями міста. За інформацією видання, їх декілька тисяч. Крім того, в напрямку центру Хабаровська була помічена автоколона – за попередніми даними, підтримати хабаровчан приїхали жителі Амурська і Комсомольська-на-Амурі. По ходу ходи чергують співробітники поліції.
Вот как надо протестовать, а не на УГ призывать!#Россиявыходи#РоссияБезПутина#хабаровсксвободный https://t.co/UVysyFH9fH— NICÖLAI NEMÖ DURÖFF (@nemodurov) July 18, 2020
Видання «Комерсант» повідомило, що акція в підтримку Фургала побила рекорд за чисельністю – за підрахунками кореспондента видання, в піковий момент кількість людей перевищила 50 тис.
Жителі Владивостока теж вийшли на вулиці в знак солідарності з Хабаровськом. Несанкціонована акція проходить під виглядом «годування голубів». Видання відзначає, що в центрі Владивостока з самого ранку багато людей у формі.
На мітингу у Владивостоку, за попередніми підрахунками, зібралося від 500 до 1000 чоловік. Вони колоною рушили вулицями міста в супроводі машин поліції. Співробітники правоохоронних органів через гучномовці попереджають громадян про незаконність мітингу і просять розійтися.
Нагадаємо, Кремль не знає, що робити з антипутінськими протестами в регіонах.