Суд США відмовився заборонити в Портленді застосування сил федеральних відомств



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Суд в США відмовився заборонити здійснювати затримання учасників протесту Фото Associated Press

Трамп заявив, що може задіяти масштабні активи федеральних правоохоронних органів

Суд в США відмовився заборонити співробітникам федеральних силових відомств здійснювати затримання учасників протесту в Портленді (штат Орегон). Про це повідомило в п’ятницю агентство Associated Press.

За його інформацією, відповідна позовна скарга до федерального окружного суду по округу Орегон була подана раніше генеральним прокурором однойменного штату Еллен Розенблум. Вона наполягала на тому, що суд повинен ввести тимчасову заборону на застосування в місті федеральних сил, пояснюючи це тим, що в результаті їх дій можуть постраждати люди.

Суддя Майкл Мосман відмовився дати хід справі на підставі того, що позивачі в даному випадку не володіють достатніми повноваженнями для того, щоб звертатися до суду від імені жителів штату. За інформацією АP, він вказав, що прокуратура не може представляти інтереси громадян, так як побоювання можливих наслідків затримань в майбутньому не є достатньою підставою для введення заборони на застосування в місті сил федеральних відомств.

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що може задіяти масштабні активи федеральних правоохоронних органів для боротьби з протестувальниками в містах, де при владі перебувають демократи. Він відзначав, що федеральні сили вже були спрямовані в Портленд і такі ж заходи можуть бути прийняті відносно Чикаго і Нью-Йорка.

Озброєні співробітники федеральних силових відомств були задіяні при розгоні учасників заворушень в Портленді. Представники Демократичної партії в зв’язку з цим виступили з критикою на адресу адміністрації США. Трамп раніше неодноразово заявляв, що губернатори і мери з числа демократів не приймають рішучі заходи для боротьби зі злочинністю.

Нагадаємо, у США протестувальники спалили американський прапор біля Білого Дому у Вашингтоні після виступу президента країни Дональда Трампа з промовою з нагоди Дня незалежності США.

Раніше демонстранти знесли черговий пам’ятник Колумбу.

Як повідомлялося, десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

Протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам’ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам’ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).

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