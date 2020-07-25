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    У світі

    Пентагон оприлюднив докази посилення військової присутності Росії у Лівії

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    Росія продовжує приховано перекидати військову техніку й обладнання в Лівію у вигляді підрозділів ПВК &laquo;Вагнер&raquo;&nbsp; - Пентагон оприлюднив докази посилення військової присутності Росії у Лівії
    Росія продовжує приховано перекидати військову техніку й обладнання в Лівію у вигляді підрозділів ПВК «Вагнер» 

    «Росія продовжує відігравати деструктивну роль у Лівії шляхом постачання озброєння для угруповання «Вагнер» – генерал морської піхоти

    Росія продовжує приховано перекидати військову техніку й обладнання в Лівію у вигляді підрозділів ПВК «Вагнер» з метою проведення там військових операцій та дестабілізації обстановки в регіоні.

    Про це, як повідомила пресслужба Пентагону, заявило в п’ятницю американське командування в Африці (Africom).

    «Росія продовжує відігравати деструктивну роль у Лівії шляхом постачання озброєння для угруповання «Вагнер», – заявив командувач операцій Africom генерал морської піхоти Бредфорд Герінг.

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    У цьому контексті наведені знімки аерофотозйомки, надані американським командуванням в Африці, на яких зображені літаки Су-24, Іл-76, системи ППО «Панцир», важкі бронеавтомобілі «Тигр», іншу бронетехніку та особовий склад, що належать російському угрупованню «Вагнер».

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    Як підкреслив генерал Герінг, «ці зображення відображають масштабну участь Росії» у ситуації в Лівії. Він наголосив, «тип і обсяги наявної техніки демонструють тверді наміри (РФ) проводити наступальні бойові дії, а не надавати гуманітарну допомогу, та вказують, що Міноборони Росії підтримує ці операції».

    Як підкреслили в оборонному відомстві США, це доводить, що Російська Федерація продовжує порушувати Резолюцію Ради Безпеки ООН 1970 шляхом активного постачання військової техніки та бойовиків на передові лінії конфлікту в Лівії.

    Нагадаємо, 21 квітня російське видання »Новая газета» опублікувало скріншоти, на яких зображені учасники ПВК «Вагнер» з відрізаною головою своєї жертви – жителя Сирії, якого перед смертю піддали жорстоким знущанням.

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    Росія США Лівія Пентагон
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