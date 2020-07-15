Кремль не знає, що робити з антипутінськими протестами в регіонах

Придушення протесту у Хабаровську тільки погіршить непередбачувану ситуацію

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Характерно, что люди, который день и даже которую ночь митингующие в Хабаровске за Фургала, до сих пор не разобрались в том, где ставить ударение в его фамилии – то ли он Фургал, то ли Фургал. Пропаганда могла подхватить эту деталь и сказать, что митингующие вышли за деньги, что это местные агенты Навального или бандиты. Но пропаганда эту версию не особо продвигает. Потому что пропаганда в замешательстве.

Такого, как в Хабаровске, вообще никто не ожидал. До сих пор трудно было себе представить, что хоть в каком-то регионе люди могли сутками митинговать в поддержку хоть какого-то начальника. Губернатор отдельно, народ отдельно – мы всегда так жили. И когда губернаторов назначали и когда под прикрытием выборов навязывали. И не важно, местный он или чужак, поставленный из Кремля.

Есть же такой стильный персонаж, как Олег Кожемяко, который вообще успел порулить четырьмя регионами. Фургал – практически свой, но это не имеет значения. Есть полное ощущение, что хабаровчане выходят не за, а против. Фургал никогда не был явным оппозиционером и даже не сильно рвался в губернаторы. Но местным, с одной стороны, до смерти надоело прежнее руководство, а с другой стороны, всех взбесила пенсионная реформа – в тех краях это приняли как-то особенно остро. Но внезапно выиграв выборы, Фургал оказался нормальным вроде мужиком, а потом не стал рисовать красивый процент на голосовании за поправки, а потом, когда его арестовали, самые обычные граждане просто восприняли это как плевок. Их выбор, их точка зрения никому в Москве не интересны и об них вытирают ноги.

Устраивать сейчас подавление протеста – только усугубить непредсказуемую ситуацию. Всё, на что власть сподобилась, это сочинить жалобы неких граждан на шум от митингов, и пугать коронавирусом. То есть не разогнать они это не могут, не запретить несанкционированную акцию, ни даже напугать хоть чем-то — ну, кого сейчас коронавирусом напугаешь и шумом за окном? Даже Песков забавно говорит, мол, главное, что провокаций нет, пока народ на улицах делает, что хочет.

В Кремле всегда готовы к протестам в Москве и Питере и знают как жестко их подавить. Но никто не понимает, как поступать, если массовые протесты будут в регионах. Если протесты в регионах чётко политические. Четко против Москвы. И хотя фамилию Путина не скандируют каждые пять минут, ясно, что это антипутинские акции. Потому что Путин и есть Москва, Путин и есть Кремль, Путин и есть власть. Это он плюнул на хабаровчан и вытер ноги, думая, что народ просто утрется, отряхнется и сядет в уголке помалкивать.

Я бы не говорил, что Хабаровск – это какой-то буревестник революции. И что крах режима наступит чуть ли не завтра. Но Хабаровск показал, что есть в России «лихо», которое лучше не будить. И что нет никаких регионов, которые горой за президента, и столицы, которая с жиру бесится. Есть люди, которых это всё достало везде. Просто терпения у людей много. Но вот Хабаровск уже не утерпел.

Джерело: Эхо Москвы

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