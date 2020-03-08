Економіка Китаю з початку року зазнає шалених збитків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збиток торгівлі Китаю з іншими країнами завдав насамперед спалах коронавірусної інфекції

Зовнішній товарообіг Китаю з початку року скоротився на 11%, експорт – на 17,2%

Експорт Китаю знизився на 17,2% в січні і лютому на тлі поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Головне митне управління Китаю.

Зазначається, що експорт склав 292,45 млрд доларів. Імпорт країни знизився на 4% і склав 299,5 млрд доларів, а сальдо торгового балансу виявилося негативним і склало 7,09 млрд.

Також за січень і лютий зовнішній товарообіг Китаю скоротився на 11%, склавши 591,9 млрд.

Крім того, збиток торгівлі Китаю з іншими країнами завдав насамперед спалах коронавірусної інфекції та продовження святкових вихідних днів з нагоди Нового року за місячним календарем.

До слова, Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

Напередодні президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавірусу 8,3 млрд доларів.