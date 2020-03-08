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    Економіка та фінанси

    Економіка Китаю з початку року зазнає шалених збитків

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    Збиток торгівлі Китаю з іншими країнами завдав насамперед спалах коронавірусної інфекції - Економіка Китаю з початку року зазнає шалених збитків
    Збиток торгівлі Китаю з іншими країнами завдав насамперед спалах коронавірусної інфекції

    Зовнішній товарообіг Китаю з початку року скоротився на 11%, експорт – на 17,2%

    Експорт Китаю знизився на 17,2% в січні і лютому на тлі поширення коронавірусної інфекції.

    Про це повідомляє Головне митне управління Китаю.

    Зазначається, що експорт склав 292,45 млрд доларів. Імпорт країни знизився на 4% і склав 299,5 млрд доларів, а сальдо торгового балансу виявилося негативним і склало 7,09 млрд.

    Також за січень і лютий зовнішній товарообіг Китаю скоротився на 11%, склавши 591,9 млрд.

    Крім того, збиток торгівлі Китаю з іншими країнами завдав насамперед спалах коронавірусної інфекції та продовження святкових вихідних днів з нагоди Нового року за місячним календарем.

    До слова, Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

    Напередодні президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавірусу 8,3 млрд доларів.

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