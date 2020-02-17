  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Хмельницькому обвалився гараж: загинула дитина, ще одна у лікарні

    • Розсилка
    У Хмельницькому обвалився гараж: загинула дитина, ще одна у лікарні

    Ігри хлопчиків закінчилися трагічно

    У Хмельницькому стався обвал будівельних конструкцій на території недобудованого гаражного масиву, одна дитина померла, ще одна госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

    «16 лютого о 13:49 на пункт зв’язку частини надійшло повідомлення, що за адресою місто Хмельницький, поблизу житлового будинку на вулиці Лісова 1/5, на території недобудованого гаражного масиву, під завалами будівельних конструкцій перебуває дитина, та потребує допомоги. Черговим відділенням, прибувши на місце виклику, було виявлено потерпілого без ознак життя», - вказали у відомстві.

    Як зазначається, у подальшому було встановлено особу загиблого, громадянин 2008 р.н.

    «Під час звірки з службами взаємодії було встановлено особу ще одного потерпілого: громадянин 2008 р.н., який перебуває в обласній дитячій лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма», - додали у ДСНС.

    Нагадаємо, раніше у Хмельницькому через пожежу в багатоповерхівці евакуювали понад 40 людей. Пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

    ДСНС діти Хмельницький поліція гараж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ