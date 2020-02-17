У Хмельницькому обвалився гараж: загинула дитина, ще одна у лікарні



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У Хмельницькому стався обвал будівельних конструкцій на території недобудованого гаражного масиву, одна дитина померла, ще одна госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

«16 лютого о 13:49 на пункт зв’язку частини надійшло повідомлення, що за адресою місто Хмельницький, поблизу житлового будинку на вулиці Лісова 1/5, на території недобудованого гаражного масиву, під завалами будівельних конструкцій перебуває дитина, та потребує допомоги. Черговим відділенням, прибувши на місце виклику, було виявлено потерпілого без ознак життя», - вказали у відомстві.

Як зазначається, у подальшому було встановлено особу загиблого, громадянин 2008 р.н.

«Під час звірки з службами взаємодії було встановлено особу ще одного потерпілого: громадянин 2008 р.н., який перебуває в обласній дитячій лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма», - додали у ДСНС.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому через пожежу в багатоповерхівці евакуювали понад 40 людей. Пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.