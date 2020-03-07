У Китаї обвалилася будівля готелю з розташованими на карантині постояльцями



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Інформації про загиблих або поранених поки не надходило

У китайській провінції Фуцзянь обвалилася будівля готелю. Про це повідомляє РІА Новини.

У постояльців, які знаходилися в готелі підозрювали коронавірус. Крім того, в готелі могли бути іноземці.

До теперішнього моменту вдалося врятувати 16 осіб, поки невідомо, скільки людей залишається під завалами.

Причина обвалення поки невідома, назва готелю не наводиться. Інформації про загиблих або поранених поки не надходило. Пошуково-рятувальна операція триває.

17 лютого, у Хмельницькому стався обвал будівельних конструкцій на території недобудованого гаражного масиву, одна дитина померла, ще одна госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою.

Як повідомлялося, у Стамбулі обвалився семиповерховий аварійний будинок.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

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