У Стамбулі обвалився семиповерховий аварійний будинок



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Внаслідок руйнування пошкоджено декілька розташованих поряд будинків і автомобілів

У Cтамбулі в районі Бахчеліевлер обвалилася семиповерхова будівля.

Про це повідомляє Hurriyet.

Відомо, що минулого місяця будівлю визнали небезпечною, а її жителів евакуювали. Після обвалу жителів сусідніх будинків попросили покинути свої домівки в терміновому порядку.

Зараз на місці працюють надзвичайні служби.

«Ніяких ознак життя під уламками поки не було. Ми думаємо, що там нікого немає. Незважаючи на це, рятувальники продовжать пошуки. Це урок для нас. Ми повинні знести будівлі, які визнані аварійними», — заявив губернатор Стамбула Алі Ерлікая.

İstanbul Bahçelievler'de çöken binayla alakalı



Niye önlem alınmadı? desek

- "CHPPKK lı"



Niye deprem vergileri kullanılmıyor? desek

- "FETÖ cü"



Kanalistanbul la uğraşacağınıza şu sorunlu binaları çözün desek

- "Vatan haini" oluyoruz



En iyisi bulaşmamak.pic.twitter.com/1MQDUWtEjy — engin (@nebnigne) February 14, 2020

Внаслідок руйнування пошкоджено декілька розташованих поряд будинків і автомобілів.

Попередньо, обвалення сталося через те, що невідомі без дозволу забирали з покинутої будівлі металобрухт.

Повідомляється, що незадовго до обвалу зі стін і опор будинку витягли арматуру.