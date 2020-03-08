Від коронавірусу у світі вилікувалися 57 тис. людей, 3560 – померли



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В країнах світу кількість інфікованих зросла протягом суботи до 24 тис. 207 осіб

Станом на 8 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 105. тис. осіб, 3560 людей померли, 57 тис. – вилікувалися.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Кількість заражених коронавірусом Coivd-19 у світі досягла 104 тис. 858 осіб, поінформувала гонконгська газета South China Morning Post, яка проводить електронний підрахунок даних про хворих, що померли і видужали.

Із загальної кількості хворих 80 тис. 651 припадало на материковий Китай. В інших країнах світу кількість інфікованих зросла протягом суботи до 24 тис. 207, збільшившись за добу на 4 тис. випадків зараження.

Загальна кількість смертей, викликаних коронавірусом, з грудня минулого року досягла 3 тис. 560, на материковій частині Китаю померли 3 тис. 70 осіб.

У Південній Кореї зареєстровано 7 тис. 41 хворий, померли 42, в Італії – 5 тис. 883, померли 233, в Ірані – 5 тис. 823, померли 145, в Японії – 1 тис. 100, включно з 696 пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть в Йокогамі, померли 13, у Франції – 949, померли 16, в Німеччині – 639, Іспанії – 374, померли вісім, у США – 213, померли 19, у Великій Британії – 209, померли 2, в Нідерландах – 188, помер 1, у Швейцарії – 182, помер 1, в Сінгапурі – 138, Бельгії – 109, Гонконгу – 108, померли 2, у Швеції – 101.

Менше 100 випадків зараження коронавірусом зареєстровано також у 78 країнах і районах світу.

Загалом в світі майже 57 тис. людей одужали.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Як повідомлялося, у світі понад 93 тисячі осіб захворіли на коронавірус.

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