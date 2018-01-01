Через повінь у Парижі евакуювали 1500 людей

Через дощі рівень води в Сені піднявся вже на чотири метри вище від звичної позначки й продовжує збільшуватися

Через повінь у Парижі в столичному регіоні Франції було евакуйовано близько 1,5 тисячі людей, повідомила в неділю, 28 січня, місцева поліція. Причиною стали сильні дощі, через які за останню добу вода в Сені піднялася ще на дев'ять сантиметрів, перевищивши свій звичайний рівень вже на понад чотири метри, інформує агенція AFP. Вода вже підтопила



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Повінь у Парижі

Через дощі рівень води в Сені піднявся вже на чотири метри вище від звичної позначки й продовжує збільшуватися

Через повінь у Парижі в столичному регіоні Франції було евакуйовано близько 1,5 тисячі людей, повідомила в неділю, 28 січня, місцева поліція. Причиною стали сильні дощі, через які за останню добу вода в Сені піднялася ще на дев'ять сантиметрів, перевищивши свій звичайний рівень вже на понад чотири метри, інформує агенція AFP.

Вода вже підтопила підвали в багатьох будинках біля Сени. Було евакуйовано медичний центр у північно-західному передмісті Парижа разом із 86 пацієнтами. В Луврі закрили галерею ісламського мистецтва. Також Сеною перестали курсувати туристичні човни. Поліція попереджає про небезпечність купання та плавання на човнах річкою.

За прогнозами фахівців, очікується, що пік повені настане в ніч на понеділок, коли вода в річці підніметься до позначки 5,95 метра. Ситуація навряд чи зміниться найближчим часом.

«Повернення до нормального рівня займе кілька тижнів», - повідомив регіональний керівник екологічної служби Джером Голнер.

Водночас, очікується, що рівень води не досягне рекорду 2016 року, коли вона піднялася на 6,1 метра, внаслідок чого тоді загинуло чотири людини, збитки сягнули близько мільярда євро, а також довелося евакуювати твори мистецтва з Лувру.

Джерело: Deutsche Welle