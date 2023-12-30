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Чи може двійник Путіна керувати Кремлем: російський опозиціонер відповів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи може двійник Путіна керувати Кремлем: російський опозиціонер відповів
Кремлем Керує Путін чи його двійник?
фото з відкритих джерел

Існує версія, що Кремлем може керувати якийсь із клонів російського президента

Розмови про наявність у Путіна двійників не припиняються, а його поведінка лише підігріває такі чутки. Існує версія, що Кремлем може керувати якийсь із клонів російського президента, а сам Путін вже давно лежить у холодильнику. Наскільки реальний такий варіант, російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу.

Так, у жовтні 2023 року відомий російський конспіролог Валерій Соловей заявив, про смерть Путіна. За твердженням Солов'я, тіло російського диктатора перебуває в холодильній камері у резиденції на Валдаї.

Водночас російський опозиціонер Гудков зауважив, що концепція Солов'я – геніальна. Питання лише в тому, кому це вигідно.

«Я думаю, що двійники можуть існувати. Шанс дуже ймовірний та високий», – вважає Гудков.

Водночас він не вірить, що тіло Путіна зберігається у холодильнику, а двійник керує країною-агресоркою, адже турбулентність усередині істеблішменту була б значно вищою – почали б ширитися чутки та розмови.

Гудков припускає, що цілком може існувати двійник Путіна, який вжився у роль та «прокочується» через різні системи розпізнання, щоб добитися максимальної зовнішньої схожості.

«Тому що моделі поведінки одного Путіна й іншого Путіна, які іноді розділяють години, – цілком різні», – зауважив російський опозиціонер.

Це, за словами Гудкова, дуже очевидно. І пояснити таке не можна нічим, окрім як наявністю двійників. Принаймні з погляду здорової логіки.

Але, на його думку, Путіну це зовсім невигідно. Якщо ж главі Кремля невигідно й це продовжує робитися й залишається безкарним для Солов'я, то вигідно комусь у найсильніших і найвпливовіших колах російського істеблішменту.

Відповідно, додає він, можна говорити про серйозні передумови чи розкол, який уже розпочався. Це дуже важливий фактор, який не вивчений і не до кінця зрозумілий.

Нагадаємо, під час зустрічі в Москві ще в березні цього року президент Росії Володимир Путін сказав китайському колезі Сі Цзіньпіну, що Росія воюватиме з Україною щонайменше п’ять років.

 

 

Теги: путін смерть Геннадій Гудков

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